Ejército de EU mata a otros 3 presuntos criminales al bombardear narcolancha en el Pacífico oriental

El Ejército de Estados Unidos ha matado este jueves a tres hombres en un nuevo bombardeo contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental, a la que ha vinculado con el narcotráfico, en línea con el historial de justificaciones de la llamada operación 'Lanza del Sur'.

Así lo ha anunciado el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que han informado en redes del "ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".

"La información de inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico", agrega la nota, justificando así el bombardeo.

En el ataque, perpetrado "bajo las órdenes del general Francis Donovan, comandante del SOUTHCOM", han muerto tres hombres a los que el órgano castrense ha identificado como "narcoterroristas". En esta ocasión, el Ejército no ha apuntado a la presencia de supervivientes de su acción militar, en la que ha subrayado que "ningún miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses resultó herido".

De este modo, son ya al menos 208 las víctimas mortales de la operación 'Lanza del Sur', desarrollada a ambas orillas de las Américas y ávidamente criticada por gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales que han rechazado los bombardeos del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones observándolas como una serie de ejecuciones extrajudiciales.