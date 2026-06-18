Petróleo terminó la sesión con un comportamiento plano

Los precios del petróleo concluyeron la sesión del jueves con un desempeño plano, a medida que se van actualizando las perspectivas y la información tras el acuerdo entre Irán y Estados Unidos.

El barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate (WTI), concluyó la jornada del jueves con una baja de 0.25% para quedar en 76.6 dólares por barril. Mientras que el precio del crudo Brent del Mar del Norte subió 0.38% para ubicarse en 79.85 dólares el barril.

Los referentes dejaron atrás caídas matutinas de más de 3%, aunque continúan muy cerca de su peor nivel desde comienzos de marzo.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cerró con una caída de 0.03% o 0.02 centavos a 73.73 dólares el barril.

Las cotizaciones incorporaron que Estados Unidos e Irán firmaron el anunciado acuerdo de alto al fuego, que contiene 14 puntos entre los que está la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Trascendió en la sesión que el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que buques con más de 12 millones de barriles de crudo pasaron por el estrecho la noche del miércoles.

El funcionario insistió en que Estados Unidos no hará ningún pago a Irán como parte del acuerdo y que cualquier beneficio económico para el país asiático dependerá de que cumpla con el pacto.

Tomará tinempo

La recuperación de los flujos petroleros a través del Estrecho de Ormuz y de la producción de crudo tras el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán llevará tiempo, posiblemente varios meses, según indicaron analistas de dos bancos.

Los envíos a través del estrecho, por donde pasa cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, se vieron interrumpidos durante el conflicto con Irán, lo que provocó una fuerte subida de los precios. El crudo referencial Brent subió hasta los 126 dólares por barril en abril, su máximo en cuatro años.

Goldman Sachs ha señalado que espera que las exportaciones de los países del golfo Pérsico se normalicen hasta alcanzar los niveles previos a la guerra a fines de julio, y que el bombeo se recupere en octubre.

Aunque la disponibilidad de buques no supone una limitación determinante para las exportaciones, la cautela de los armadores podría restringirlas, señaló. “Consideramos que la aversión al riesgo de los transportistas constituye una posible limitación para los flujos, junto con los objetivos geopolíticos de Irán de cara a las próximas negociaciones del acuerdo nuclear, que durarán 60 días”.

BNP Paribas señaló que, incluso en el mejor de los casos, la normalización de los flujos de petróleo llevaría varios meses, y que ello requeriría que los productores recuperaran unos 12 millones de barriles por día de producción paralizada.

Bank of America dijo que quizá el desminado lleve meses, y no días, dados los retos logísticos, y que los mercados petroleros podrían permanecer en déficit hasta el cuarto trimestre.

El precio del crudo ha bajado desde el acuerdo entre Washington y Teherán, y el Brent cotizaba en torno a los 77.16 dólares por barril, ya que el acuerdo aliviaba las preocupaciones sobre una prolongada restricción de la oferta.