Canifarma advierte que nuevo etiquetado para medicamentos podría complicar la producción

La iniciativa para integrar un etiquetado o sello adicional a los medicamentos destinados al sector público podría complicar los procesos de producción de la industria farmacéutica e incluso resultar inviable en algunas presentaciones, explicó Rafael Gual, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Explicó que la medida se revisa actualmente a través de mesas de trabajo entre representantes farmacéuticos y con las autoridades federales, debido a los retos que implicaría para los laboratorios.

“El etiquetado adicional que se le quiere poner a los medicamentos complicaría mucho el proceso de producción. En algunos productos sería imposible poderlo poner por el tamaño que tienen las presentaciones, son puntos que se tienen que aclarar con el gobierno", manifestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó esta semana, durante su conferencia matutina, que los medicamentos adquiridos por el gobierno federal deberán llevar un sello distintivo del Gobierno de México.

Explicó que con esta medida buscan evitar que los medicamentos se comercialicen de manera ilegal, fuera de los hospitales y centros de salud.

“La idea es que no haya venta de medicamentos en lugares donde no debe haber… Por otra parte, lo que sí se ha controlado mucho es el tema de la salida de medicamentos comprados por el gobierno por alguna corrupción que hay en el centro de salud o en el hospital y que se entregan a farmacias que están fuera del sector”, manifestó la presidenta.

Ante esta medida que busca aplicar la administración federal, Rafael Gual indicó que la industria busca trabajar con el gobierno para encontrar alternativas para evitar la venta ilegal.

"Son puntos que se tienen que aclarar con el gobierno, ver cómo les podemos ayudar a los fines que ellos pretenden con este tipo de medidas. Si es un tema de desvío de productos, obviamente hay otros sistemas mucho más eficientes", sostuvo.

Avanza pago de adeudos

En otro tema, el director general de la Canifarma, Rafael Gual, afirmó que el gobierno federal ha avanzado en el pago de adeudos a la industria farmacéutica, aunque dijo que el proceso aún no concluye.

Abundó que, tras haber mantenido mesas de conciliación con el IMSS-Bienestar, ya se conciliaron cerca de 7,000 millones de pesos correspondientes al pago de facturas correspondientes al 2025.

Los recursos están por ser liberados por la Secretaría de Hacienda, comentó.

"Hemos avanzado con los pagos. Si bien no se ha resuelto en su totalidad, se ha avanzado. En este mes debemos tener cubierto 2025", señaló.

Gual detalló que aún faltan algunas facturas por presentar por parte de las empresas, además de revisar adeudos pendientes de 2022, 2023 y 2024, que estimó ascienden a alrededor de 4,000 millones de pesos.

"Ha habido muy buena disposición y se siguen teniendo estas mesas de conciliación con las autoridades para tener ya claro cuánto se debe y cuánto se debe pagar", agregó.

Respecto a la próxima compra consolidada de medicamentos e insumos para el sector salud, el directivo aseguró que existe una mejor coordinación con las autoridades y tiempo suficiente para planear las adquisiciones que permitan garantizar el suministro de medicamentos a partir de enero de 2027.

"Se viene avanzando muy bien. Ha habido muy buen diálogo con el subsecretario Eduardo Clark. Creo que hubo lecciones aprendidas y se tiene suficiente tiempo para programar las compras de principios activos y tener en tiempo y forma el abasto de medicamentos en enero de 2027", indicó.

Aunque dijo que aún hay temas que se tienen que discutir.