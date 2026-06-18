Oro bajó presionado por la postura estricta de la Reserva Federal

El oro bajó el jueves, presionado por las señales de política monetaria restrictiva de la Reserva Federal y la fortaleza del dólar, mientras que el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que atenuó el temor a la inflación y provocó una caída en los mercados petroleros, apoyó los precios.

El oro al contado bajó 0.8%, a 4.225,39 dólares por onza, tras haber caído la semana pasada a un mínimo desde noviembre de 2025. Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una caída del 3.1%, a 4,245.9 dólares.

“Lo más significativo fue el giro hacia una política monetaria más restrictiva que adoptó la Fed. Esto ha llevado al dólar a nuevos máximos anuales, lo que mantiene al oro bajo cierta presión”, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de Metales en Zaner Metals.

La Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios el miércoles, pero las autoridades monetarias prevén un alza en el año.

El índice del dólar subió tras el comunicado de política monetaria y alcanzó el jueves su máximo en un año, lo que encareció el oro, cotizado en dólares, para los compradores extranjeros.

Según la herramienta CME FedWatch, los mercados descuentan ahora una probabilidad del 85% de que haya una subida de tasas de interés en Estados Unidos en diciembre. La cifra es superior al 61% de probabilidad que se barajaba antes del comunicado de política monetaria de la Fed.

El oro, un activo que no genera rendimiento, suele tener dificultades en un entorno de tasas de interés altas. Los precios se han visto sometidos a presión desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, ya que el aumento de los costos del combustible ha avivado los temores inflacionarios.

Estados Unidos e Irán hicieron público el miércoles el texto de un acuerdo provisional firmado por sus presidentes para poner fin a la guerra.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado cayó 3%, a 65.96 dólares por onza; el platino perdió 1.9%, a 1,703.94 dólares; y el paladio bajó 2.2%, a 1,285.96 dólares.

Cobre también perdió

Los precios del cobre bajaron el jueves, debido al fortalecimiento del dólar tras una reunión de la Reserva Federal con un tono estricto y por cautela ante el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió 0.9%, a 13,688 dólares por tonelada, tras cerrar con una mejora del 0.3% en la sesión anterior.

“El énfasis de Warsh en la vigilancia frente a las presiones sobre los precios parece haber disipado el optimismo que había impulsado al sector tras los avances en el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán”, afirmó Neil Welsh, de Britannia Global Markets.

El cobre alcanzó el lunes su máximo semanal después de que funcionarios estadounidenses e iraníes acordaran un marco para poner fin a la guerra. Ambos países hicieron público el texto del acuerdo el miércoles, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con reanudar los ataques si Irán incumple sus compromisos.

El zinc lideró los avances con un alza del 1.4%, a un máximo de dos semanas de 3,637 dólares por tonelada, debido a la caída de las tarifas de procesamiento como consecuencia de la escasez de concentrado, según señaló un operador.