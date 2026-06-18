Fibra Educa obtiene 4,000 millones de pesos con 3 bonos en la BMV

En una jornada que ratifica la confianza del mercado en el sector educativo mexicano, Fibra Educa, el primer fideicomiso de inversión en bienes raíces del sector educativo en México y en el mundo, concretó una colocación de deuda por 4,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La emisión superó ampliamente las expectativas iniciales al atraer una sobredemanda de 7,157 millones de pesos, lo que representa casi 1.8 veces el monto asignado.

Raúl Martínez Solares, director general de Fibra Educa, explicó en entrevista, que la colocación se estructuró en tres tramos estratégicos para atraer a un abanico diversificado de inversionistas, desde Afores y aseguradoras, hasta fondos internacionales, banca de inversión e instituciones gubernamentales extranjeras.

El primer bono con clave de pizarra ‘EDUCA 26L’, fue por 1,300 millones de pesos con vencimiento en el 2029, a tasa revisable y contó con una demanda de 2,309 millones de pesos y una sobretasa de 1.40% sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo.

El segundo, con clave ‘EDUCA 26-2L, fue por 1,200 millones, con una demanda de 2,796.51 millones de pesos, a tasa fija en pesos, con vencimiento a siete años y cuya tasa de referencia es el MBono 33, de 8.64% y una sobretasa de 2.10 por ciento.

El bono ‘EDUCA 26UL’ fue por 1,500 millones de pesos con una demanda de 2,051.73 millones de pesos con una sobretasa de 2.10% sobre el rendimiento del Udibono de referencia, para quedar en una tasa de 6.54 por ciento.

Las tres emisiones contaron con una calificación AA+ por parte de Moody’s y de AAA, por parte de HR Ratings.

“Seguimos la secuencia de nuestra primera emisión, la de 23, pero en esa ocasión colocamos 7,723 millones de pesos”, dijo Martínez Solares.

El directivo mencionó que la colocación estuvo vinculada a la sostenibilidad, “porque para Fibra Educa la visión de sostenibilidad va más allá de discursos y de coyunturas y creemos que hay una responsabilidad de las emisoras por dar mensajes claros de un compromiso con acciones que permitan asegurar la continuidad de negocios en el futuro”.

Refinanciamiento y expansión

A decir de Raúl Martínez Solares, la administración de la fibra inmobiliaria, presidida por Jorge Nacer, “ha definido una hoja de ruta clara para el uso de estos recursos, dividiéndolos prácticamente a la mitad para dos objetivos críticos”.

Por un lado, el 50% será destinado al pago anticipado del bono emitido en 2023 (EDUCA 23L) que vencía originalmente en agosto.

La otra mitad se invertirá en la adquisición de portafolios orientados a la educación. La meta es incorporar cerca de 100,000 metros cuadrados de área bruta rentable en los próximos meses.

El director general de Fibra Educa comentó que más allá de la consolidación de su portafolio actual, el fideicomiso educativo planea utilizar parte del capital obtenido de la colocación para incursionar en sectores de alto crecimiento.

Por ejemplo, hospitales escuela. En este sentido, Martínez Solares dijo que “ante el déficit de profesionales de la salud, la Fibra está iniciando la construcción y adquisición de infraestructura hospitalaria vinculada a la formación académica, especialmente en el sur y sureste del país”.

Por otra parte, en respuesta al fenómeno del nearshoring, se proyecta la creación de centros de capacitación junto a zonas industriales para formar el capital humano técnico y especializado que requieren las empresas que se relocalizan en México.

Para Raúl Martínez Solares, “esta colocación de deuda bursátil, no solo demuestra la solidez financiera de la emisora, que mantuvo sus distribuciones incluso durante la pandemia, sino que subraya la resiliencia del sector educativo como un activo estratégico para los inversionistas que buscan retornos sólidos y crecimiento sostenido en el mercado mexicano”.