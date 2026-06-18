Luego de tocar el cielo, acciones de SpaceX acumulan baja de 8%

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial, registraron su segunda jornada consecutiva a la baja acumulando una caída mayor de 8% en el Nasdaq. Analistas consideran que la caída se debe a una combinación de factores técnicos de mercado, valoraciones exigentes y la dinámica propia de una salida a Bolsa reciente.

Los papeles de la firma de Elon Musk cayeron 3.56% a 185 dólares cada una, con lo que sumó su segunda jornada a la baja, acumulando un caída de 8.33 por ciento.

Los títulos de SpaceX acumularon un alza cercana al 55% en sus tres primeros días de negociación, escalando desde su precio inicial de 135 dólares hasta un máximo récord intradía de 225.64 dólares el pasado martes.

En sus cinco días en Bolsa tienen un alza de 37 por ciento.

Para Rolando Rogers, portfolio manager en Fintual, "es común que las OPI (Ofertas Públicas Iniciales) en Estados Unidos experimenten un fuerte salto inicial debido al entusiasmo de los inversionistas; en el caso de SpaceX, la acción pasó de un precio de salida de 135 dólares, a alcanzar los 200 dólares en sus primeros días. Lo que se observa ahora es una normalización del precio tras ese periodo de euforia”.

Aseveró que al momento de salir a Bolsa, solo se liberó al mercado público 4.25% de las acciones disponibles. “Este bajo porcentaje de acciones en circulación genera distorsiones, ya que una demanda alta sobre una oferta muy pequeña infla el precio artificialmente. A medida que pase el tiempo y se liberen más acciones (se espera que para mitad de año esté disponible cerca del 40%), el precio tiende a ajustarse y normalizarse”.

Agregó que, aunque el negocio de lanzamientos espaciales ya es rentable y genera utilidades, el segmento de Inteligencia Artificial (asociado a AI) es donde se concentran actualmente las pérdidas de la compañía. El mercado está evaluando si estas inversiones masivas en IA darán los frutos esperados a largo plazo.