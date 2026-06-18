México se impulsa en el Mundial 2026 y asume el liderato del Grupo A

México demostró que no hay rival imposible de vencer. Aprendió a dominar las fortalezas de Corea del Sur.

No importa que lo pinten como veloz, desequilibrador y con estrellas del futbol europeo en la cancha. México se llevó el partido con un gol de Luis Romo (50’), pero con todas las llegadas que metieron calambres a los coreanos. Ahora el escenario le pesó a los asiáticos.

El partido fue de menos a más, cuando México metió el pie en el acelerador en el segundo tiempo.

Rompió con la calma de los primeros 45 minutos y por fin, abrió el marcador. Jesús Gallardo hizo el trabajo debido en la lateral y entró a velocidad para amenazar con un remate al portero coreano. Así, se abrió el 'cielito lindo' que coreaban sus fans. Enseguida, cayó el gol de Luis Romo (49’), que exhibió los primeros rostros de frustración coreana, vestidos del morado espacial conocido en inglés como “space purple”.

Raul Jiménez también buscó sus oportunidades para sumar su segundo gol en este Mundial, y Obed Vargas puso a gritar el estadio al mostrarse como promesa de la Selección.

México hizo reaccionar a la bestia coreana que buscaba el empate, pero en un momento irreversible. El tiempo se había agotado. Tan solo hubieran aprovechado el primer tiempo, pero sería mejor desdibujarlo de la crónica, porque por momentos, se llevó la rechifla de los fans que esperaban ver un enfrentamiento hambriento de liderato.

Corea del Sur salió en su versión más disimulada, precavida y observadora del equipo local.

Y México que tenía la casa puesta para arrancar con intensidad, pero que solo se volvió calculador.

Son Heung Min pagó el precio de ser la estrella y no llevarse los reflectores. No logró ser el calambre de la defensa mexicana. ‘Son’ fue predecible y en una de sus llegadas, el arquero Raúl Rangel metió el pecho para rechazar el balón y ganarse la ovación.

Parece que Corea depositaba toda la fe en ‘Son’, porque todas las jugadas desembocaban en sus pies. Sin embargo, por decisión técnica, terminó su participación en el minuto 57 al ser sustituido por Oh Hyeon-Gyu.

Corea que sabe lo que es anfitrión en un Mundial aún puede soñar con la magia que tuvo en el 2002 cuando obtuvo su mejor resultado en este torneo, los cuartos de final. Debe esperar a que México pierda el tercer partido y ellos están obligados a ganarlo por una amplia diferencia de goles.

Javier Aguirre, por su cuenta preparó lo que había anticipado, un cuadro que rompiera con la velocidad y las transiciones del rival. Tiró la baraja con Raúl Jiménez, Julián Quiñones y el Piojo Alvarado al frente, y al finalizar el partido, terminó con otra propuesta ofensiva, metiendo a César Huerta y Santiago Giménez.

El siguiente partido de México es el miércoles 24 de junio, de regreso al estadio CDMX. Mientras que Corea viajará a Monterrey para probarse con Sudáfrica.

marisol.rojas@eleconomista.mx