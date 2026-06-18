Take Two sube 5% en Bolsa

Las acciones Take-Two Interactive Software, propietaria del desarrollador de videojuegos Rockstar Games, subieron 5.03% en la sesión del jueves en el mercado bursátil estadounidense, a 240 dólares, tras anunciar que iniciará con la preventa del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI.

La última vez que las acciones de Take-Two alcanzaron un precio tan alto fue el 26 de enero, cuando finalizaron en 245.62 dólares.

El lanzamiento definitivo del juego está programado para el 19 de noviembre de este año, luego de un par de meses de retraso.

Cydsa, una compañía con negocios químicos, de cogeneración de energía y de procesamiento de hidrocarburos, obtuvo 1,000 millones de pesos con la emisión de un bono de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores que usará para pagar deuda preexistente.

El bono tendrá un vencimiento a siete años y pagará una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo más 175 puntos base.

Moody's Ratings asignó una calificación de AA-.mx en escala local, en tanto que HR Ratings asignó AA+, ambas en grado de inversión.

Los recursos de la emisión serán destinados para el refinanciamiento de deuda bancaria y la recompra parcial de bonos emitidos por Cydsa en el extranjero.

Meta Platforms presionó al Congreso de Estados Unidos para obtener inmunidad legal frente a las demandas por daños a menores relacionadas con productos de redes sociales como Instagram, ya que se enfrenta a miles de demandas presentadas por usuarios jóvenes y sus familias.

Si los legisladores la aprueban y se convierte en ley como parte de la Ley de Seguridad Infantil en Internet (KOSA), que se debte en el Senado, dicha disposición podría socavar miles de demandas contra Meta y otras plataformas en línea por daños causados a menores.

Meta y YouTube, de Google, se enfrentan a una indemnización conjunta de 6 millones de dólares.

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