Acciones de Carso caen más de 8% en la BMV; se encaminan a su peor sesión en casi un año

Grupo Carso, el conglomerado industrial del multimillonario Carlos Slim, lideró los descensos la jornada del jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en lo que parece ser una toma de ganancias de los inversionistas.

Los títulos de la empresa que cotiza con el ticker GCARSO bajaron hasta los 142.11 pesos por unidad, equivalente a un descenso de 8.39% frente al cierre de ayer.

Con este resultado las acciones de la empresa retroceden un día después de alcanzar un máximo histórico en 156.10 pesos y se encamina a su peor día en una jornada bursátil desde el 29 de abril de 2025 cuando cayeron 8.18 por ciento, según datos de Investing.

Pese al ajuste de hoy los títulos de GCarso mantienen una ganancia de casi 20.5% en lo que va del presente año. En lo que va de abril sus acciones avanzan 5.56 por ciento.

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, señaló que la caída en las cotizaciones de Grupo Carso “se podría atribuir a una toma de utilidades, ya que en el último mes es la más ganadora del mercado".

Hasta el momento la empresa no se ha pronunciado mediante un comunicado tras la caída de sus acciones en la BMV.

El movimiento ocurre en una sesión en la que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV retrocede alrededor de 0.80 por ciento.

(Con información de Infosel)