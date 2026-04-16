S&P 500 y Nasdaq alcanzan otro récord

El índice S&P 500 y el Nasdaq, con gran peso del sector tecnológico, subieron modestamente a máximos históricos de cierre por segundo día consecutivo el jueves, impulsados por el optimismo de que lo peor del conflicto de Medio Oriente había pasado.

El promedio industrial Dow Jones subió 0.24%, a 48,578,72 puntos; el S&P 500 ganó 0.26%, a 7,041,28 unidades y el Nasdaq Composite subió 0.36%, a 24,102.70 enteross. El Nasdaq y el S&P 500 alcanzaron máximos de cierre el miércoles también.

La actividad bursátil fue volátil después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano y declaró a la prensa que Irán se había ofrecido a no poseer armas nucleares durante más de 20 años.

Horas antes, Bloomberg citó a funcionarios del Golfo Pérsico y de Europa que afirmaban que Estados Unidos necesita unos seis meses para alcanzar un acuerdo con Irán.

La subida del Nasdaq representó su duodécimo avance consecutivo, su racha alcista más larga desde julio de 2009, tras la crisis financiera mundial.

“Los mercados fluctúan entre titulares más positivos y otros ligeramente neutrales”, dijo Chris Zaccarelli, director de Inversiones de Northlight Asset Management y señaló que, durante el último mes y medio, “la actividad bursátil ha girado en torno a la guerra ”.

Si bien las esperanzas de progreso diplomático han mejorado el ánimo esta semana, algunos estrategas han señalado que podrían ser necesarias señales de paz más claras para mantener el impulso. Sin embargo, en el mercado de opciones, el posicionamiento y el dinamismo del mercado sugieren que el reciente repunte bursátil aún tiene margen de crecimiento.

Los inversionistas también reaccionaron a los resultados corporativos durante la primera semana de la temporada de presentación de resultados del primer trimestre.

PepsiCo ganó 2.3% tras superar las previsiones de beneficios trimestrales.

El fabricante de dispositivos médicos Abbott se desplomó 6% y alcanzó su nivel más bajo desde noviembre de 2023 tras recortar su previsión de beneficios para el 2026.

Volvieron a caer

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.78% a 69,095.02 puntos y el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.80% a 1,382.81 enteros.

Las canastas accionarias cayeron en tres de cuatro días de operaciones y cerraron en su peor nivel en más de una semana.