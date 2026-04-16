Líbano acusa a Israel de violar la tregua mientras Hezbolá lanza contraataques

El ejército de Líbano denunció el viernes violaciones por parte de Israel del alto al fuego anunciado horas antes por Donald Trump, y Hezbolá lanzó ataques en respuesta.

Tras la entrada en vigor del alto al fuego con Israel se escucharon disparos en los barrios del sur de Beirut, reportaron periodistas de AFP.

El ejército del Líbano acusó a Israel de cometer "actos de agresión" y bombardeos en violación de la tregua que entró en vigor pocas horas antes. Hezbolá dijo que atacó a soldados israelíes en represalia.

La tregua, que comenzó en la medianoche local en ambos países (21:00 GMT del jueves), se produce mientras Washington intensifica sus esfuerzos para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, que insiste en que un eventual aucerdo de paz solo es posible con un alto el fuego en Líbano.

La guerra de Oriente Medio comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y el Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo.

Más de 2,000 personas han muerto por los ataques israelíes contra Líbano y al menos un millón han sido desplazadas. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron además el sur del país.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones "excelentes" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano iniciaran negociaciones de paz en Washington.

"Las dos partes quieren la PAZ y creo que se va a concretar rápidamente", agregó.

Más tarde dijo que esperaba que Netanyahu y Aoun visitaran la Casa Blanca "en los próximos cuatro o cinco días". Sería la primera vez que los líderes de Israel y Líbano se reúnen.

El martes se celebraron conversaciones directas entre los embajadores de ambos países en Washington, las primeras de este tipo desde 1993.

Paz histórica

El primer ministro libanés saludó el acuerdo de alto el fuego, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este acuerdo brinda una oportunidad de "paz histórica" con Beirut, celebró Netanyahu, recordando no obstante su exigencia de un desarme de Hezbolá como condición previa.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, celebró el alto el fuego y pidió a "todas las partes que lo respeten plenamente".

Imágenes de AFPTV también mostraban a personas regresando al sur de la capital libanesa, zona bajo fuego intenso en las últimas semanas.

Medios estatales informaron de "intensos disparos" que acompañaron el inicio del acuerdo.

Ibrahim Moussaoui, diputado del movimiento chiíta, aseguró más temprano a la AFP que la organización respetaría el alto el fuego "con cautela (...) siempre que se trate de un cese total de las hostilidades contra nosotros y que Israel no lo utilice para llevar a cabo asesinatos" de miembros de Hezbolá.

"Espero que Hezbolá se porte bien durante este importante periodo", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Será un GRAN momento para ellos si lo hacen. No más asesinatos. ¡Por fin debe haber PAZ!", agregó.

Al iniciar el alto el fuego, el ejército israelí afirmó haber atacado más de 380 "objetivos de la organización terrorista Hezbolá en el sur del Líbano" y encontrarse en "máxima alerta" para reanudar los bombardeos.

El Ministerio de Sanidad libanés informó de siete muertos y 33 heridos en un ataque israelí en el sur del país.

Técnicamente, Israel y Líbano llevan décadas en guerra.

Sin fecha

Hezbolá, por su parte, reivindicó varios ataques contra posiciones militares en el norte de Israel, donde un portavoz de un centro médico informó de tres heridos, dos de ellos graves. El ejército israelí anunció haber atacado lanzadores de cohetes de Hezbolá tras esos disparos.

"Estamos cansados de la guerra y queremos seguridad y paz", dijo a la AFP en Beirut Jamal Chehab, una ama de casa de 61 años, celebrando el acuerdo de tregua.

Sentado en una cafetería de la capital libanesa, el abogado Tarek Bou Khalil consideró que "es bien sabido que no se puede tomar a Trump al pie de la letra, y que Netanyahu no es de fiar".

"Pero sabemos que las presiones relacionadas con la guerra con Irán, así como los errores de Netanyahu y del ejército israelí en el sur de Líbano, los han obligado a aceptar un alto el fuego", añadió.

Paralelamente, continúan las gestiones, bajo los auspicios de Pakistán, para organizar una segunda sesión de negociaciones entre Estados Unidos e Irán y poner fin de forma duradera a la guerra, tras el fracaso de la primera en Islamabad el pasado fin de semana.

Mientras el conflicto sacude la economía mundial, el mundo espera como mínimo una prolongación del alto el fuego de dos semanas con la República Islámica, en vigor desde el 8 de abril.

Por el momento, no hay "fecha" establecida para una segunda ronda de conversaciones, indicó a la prensa el portavoz del Ministerio paquistaní de Asuntos Exteriores.

Pero la situación podría cambiar: Donald Trump aseguró el jueves que Irán había aceptado ceder su uranio enriquecido, una de sus exigencias para un acuerdo con Teherán.