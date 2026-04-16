Bolsa mexicana cae con fuerza; las acciones de Grupo Carso bajan 7%

Las bolsas de valores de México caen la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales bajan, en línea con sus pares del exterior, en un mercado a la espera de noticias sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 1.02% a 68,925.24 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 1.06% con 1,379.24 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores pierden. El conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, encabeza las pérdidas, con 7.01% menos a 144.26 pesos, seguido por Grupo Financiero Inbursa, también de Slim, que cae 2.45% en 44.15 pesos.