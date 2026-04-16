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Bolsa mexicana cae con fuerza; las acciones de Grupo Carso bajan 7%
Los índices accionarios locales bajan, en línea con sus pares del exterior, en un mercado a la espera de noticias sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra.
Las bolsas de valores de México caen la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales bajan, en línea con sus pares del exterior, en un mercado a la espera de noticias sobre un posible acercamiento entre Estados Unidos e Irán para terminar con la guerra.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 1.02% a 68,925.24 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 1.06% con 1,379.24 unidades.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores pierden. El conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, encabeza las pérdidas, con 7.01% menos a 144.26 pesos, seguido por Grupo Financiero Inbursa, también de Slim, que cae 2.45% en 44.15 pesos.