Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Sheinbaum recibe cartas credenciales de embajadores de Cuba y cuatro países más

Sheinbaum resaltó que "México está hermandado con los pueblos del mundo" y le dio la bienvenida a los representantes de los cinco países.

main image

Sheinbaum y el embajador de Cuba, Eugenio Martínez Enriquez.

Redacción El Economista

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que recibió las cartas credenciales de los embajadores de Egipto, Indonesia, Países Bajos, Portugal y Cuba.

A través de sus redes sociales, la mandataria resaltó que "México está hermandado con los pueblos del mundo" y le dio la bienvenida a los representantes de los cinco países. 

Sheinbaum recibió la carta credencial de Amr Abdelazim Elsayed Rifai de Egipto; Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno de Indonesia; André Max Adriaan Driessen de Países Bajos; Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira de Portugal, y Eugenio Martínez Enriquez, embajador de Cuba. 

La recepción de estas cartas credenciales faculta legalmente a los embajadores para ejercer sus funciones en territorio mexicano, permitiendo el inicio de nuevas agendas de cooperación bilateral en materia económica, cultural y política.

Con respecto al embajador cubano, la mandataria resaltó que "al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad".

Este encuentro ocurre en un momento clave para la región, donde México ha mantenido una postura de apoyo y cercanía con el pueblo cubano.

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete