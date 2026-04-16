Sheinbaum recibe cartas credenciales de embajadores de Cuba y cuatro países más

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves que recibió las cartas credenciales de los embajadores de Egipto, Indonesia, Países Bajos, Portugal y Cuba.

A través de sus redes sociales, la mandataria resaltó que "México está hermandado con los pueblos del mundo" y le dio la bienvenida a los representantes de los cinco países.

Sheinbaum recibió la carta credencial de Amr Abdelazim Elsayed Rifai de Egipto; Franciscus De Salles Toferry Primanda Soetikno de Indonesia; André Max Adriaan Driessen de Países Bajos; Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira de Portugal, y Eugenio Martínez Enriquez, embajador de Cuba.

La recepción de estas cartas credenciales faculta legalmente a los embajadores para ejercer sus funciones en territorio mexicano, permitiendo el inicio de nuevas agendas de cooperación bilateral en materia económica, cultural y política.

Con respecto al embajador cubano, la mandataria resaltó que "al pueblo de Cuba y de México nos une una larga historia de hermandad y solidaridad".

Este encuentro ocurre en un momento clave para la región, donde México ha mantenido una postura de apoyo y cercanía con el pueblo cubano.