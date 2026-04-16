Pemex admite responsabilidad en el derrame petrolero del Golfo

El Grupo Interinstitucional sobre la presencia de hidrocarburos detectada en costas del Golfo de México admitió que la causa principal del derrame petrolero de febrero y marzo fue la operación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en un oleoducto de 36 pulgadas dentro del yacimiento Cantarell, por lo que se separó del cargo a tres funcionarios de la petrolera ante una cadena de desinformación en que el suceso se reportó como incidente menor y tardaron ocho días entre el primer avistamiento de aceite en el agua y el cierre de la válvula en la plataforma Abkatun Pol Chuc.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que desde el inicio de las investigaciones tuvo omisiones en la información que recibió, por lo que ya fueron relevados de sus cargos tres gerentes del área de exploración y producción y de revisión de derrames de Pemex.

En tanto, reconoció que no existen todavía estimaciones del volumen de petróleo derramado por lo que no es posible elaborar estimaciones económicas o ambientales, mientras desde la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) se aseguró que a pesar de la recolección de 915 toneladas de productos, únicamente hubo 12 tortugas muertas en playas mexicanas.