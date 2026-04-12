Grupo Carso repunta 30% en lo que va del año

Las acciones de Grupo Carso, el conglomerado mexicano propiedad del multimillonario Carlos Slim, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) escalan cerca de 30% en el presente año y anotaron su mejor nivel desde inicio de 2024.

Este comportamiento positivo por una fuerte estrategia en el sector energético, acuerdos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y expectativas positivas de crecimiento.

Los títulos de la emisora subieron 3.52% y se vendieron en 149.47 pesos cada acción el viernes pasado, su precio más alto desde 20 de febrero de 2024 cuando cerró en 150.99 pesos.

En lo que va del presente mes, los papeles de la operadora que opera en sectores estratégicos como comercial, industrial, infraestructura, construcción y energía, muestran un avance de 11.03 por ciento. En el presente año, sus acciones suben 26.73 por ciento.

El mercado reaccionó positivamente a la participación de Carso en la viabilidad del proyecto de gas en aguas profundas Lakach. Además, la renovación de contratos y acuerdos con Pemex impulsan la confianza de los inversionistas.

La adquisición de 100% del área contractual 4 donde se ubican los campos Ichalkil y Pokoch y es la empresa mexicana con mayor actividad como operadora petrolera en el país después de Pemex.

“Tradicionalmente, Grupo Carso está asociada con telecomunicaciones, infraestructura, cemento y retail; sin embargo, esta transacción marca una entrada clara al sector energético nacional, particularmente a un proyecto de largo plazo con relevancia estratégica. Al cerrar la compra y obtener las autorizaciones regulatorias correspondientes, Zamajal se posiciona como el socio mayoritario del activo petrolero”, aseguraron analistas de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.