Gabinete de Seguridad confirma la detención de 5 presuntos integrantes de Los Chapitos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad de México confirmó la tarde de este jueves la detención de cinco presuntos integrantes de la facción de "Los Chapitos", en Sinaloa.

La aprehensión se realizó tras un operativo aéreo y terrestre implementado por elementos de la Defensa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR y la Guardia Nacional, en la carretera Escuinapa–Teacapán, luego de que se detectó la presencia de personas armadas en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario.

"Se identificaron zonas de operación, rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de una célula delictiva con presencia en Mazatlán y municipios aledaños", detallaron las autoridades federales en un comunicado conjunto.

Durante el operativo también se aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.