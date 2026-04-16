Grupo Carso cae más de 7% en la BMV

Grupo Carso (GCarso), el conglomerado industrial de Carlos Slim, lideró los descensos el jueves en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en lo que pareció ser una toma de ganancias de los inversionistas.

Los títulos de la empresa que cotiza con el ticker GCARSO bajaron a 143.25 pesos por unidad, equivalente a un descenso de 7.66% frente al cierre del miércoles. Más temprano en la sesión llegaron a caer alrededor de 8.5 por ciento.

Con este resultado, las acciones de GCarso pusieron fin a dos jornadas consecutivas de ganancias y retrocedieron tras haber alcanzado un máximo histórico de 156.10 pesos en la sesión previa. Además, registraron su peor día en la BMV desde el 29 de abril de 2025, cuando se desplomaron 8.18 por ciento.

La empresa registró una disminución en su capitalización de mercado equivalente a 26,767 millones de pesos, cerrando la jornada con un valor total de 322,757 millones de pesos, de acuerdo con datos de la plataforma financiera Economatica.

GCarso, es uno de los conglomerados más grandes de América Latina.

Su negocio gira en torno a cuatro sectores estratégicos: industrial (Grupo Condumex), comercial (Grupo Sanborns/Sears), infraestructura y construcción (CICSA), y energía (Carso Energy).

Pese al retroceso registrado el jueves, sus títulos ganan 21.46% en lo que va de 2026. Tan solo en abril, sus acciones suben 6.41 por ciento.

Brian Rodríguez, analista de Monex Casa de Bolsa, señaló que la caída en las cotizaciones de GCarso “se podría atribuir a una toma de utilidades de los inversionistas, ya que en el último mes es la más ganadora del mercado”.

Mal día para Slim

Otras empresas de la familia Slim listadas en la Bolsa mexicana también retrocedieron el jueves.

Los títulos de Grupo Financiero Inbursa bajaron 1.88% y se vendieron en 44.41 pesos, en tanto que Amércia Móvil, la segunda empresa pública más valiosa en México, retrocedió 0.92% en 22.56 pesos por papel.

El comportamiento a la baja en las cotizaciones de las empresas de Carlos Slim contribuyó a que el principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC cerrara con un descenso de 0.78% hasta los 69,095.02 puntos.