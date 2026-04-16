Empresarios y líderes sindicales buscan presionar deducibilidad total en prestaciones laborales

En un encuentro privado, las principales cúpulas empresariales y centrales obreras del país acordaron formar un frente común con el fin de gestionar ante el gobierno federal una reforma fiscal que restablezca la deducibilidad plena de las prestaciones laborales y modifique la tarifa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En este encuentro, los representantes de ambos sectores coincidieron en que la carga tributaria actual sobre conceptos como prima vacacional y aguinaldo no solo afecta el bienestar social, sino que también incentiva la informalidad laboral.

Lorenzo Roel, representante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que la deducibilidad de prestaciones y la actualización de la tabla de subsidios son elementos clave para fortalecer la economía formal.

Asimismo, puntualizó que, más allá de la viabilidad técnica de modificar la Ley del ISR, la verdadera prioridad es la estrategia política para asegurar el respaldo del Ejecutivo Federal. Roel confirmó que ya se han dado los primeros acercamientos entre la dirigencia del CCE y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) para unificar posturas en esta propuesta.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra, sostuvo que la agenda del sector productivo debe ir más allá de la discusión salarial para centrarse en garantizar una vida digna que abarque salud, vivienda y educación. El líder empresarial propuso la creación de un monitor de seguridad social para supervisar el desempeño de las administradoras de fondos para el retiro (Afores), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el organismo de vivienda (Infonavit). Sierra enfatizó que los indicadores oficiales reflejan un estancamiento en el acceso a prestaciones básicas, un problema que exige análisis técnicos coordinados entre sindicatos y empresas.

La reunión también sirvió de plataforma para presentar una propuesta de cinco ejes de cara a la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prevista para el año siguiente. El plan estratégico incluye: el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales, la transición a la formalidad laboral, la seguridad como condición de competitividad, el desarrollo de talento especializado y la garantía de libertad sindical. Los participantes señalaron que presentar una postura unificada ante las autoridades laborales y comerciales de Norteamérica es una señal de solidez y orden para las negociaciones.

Los líderes sindicales presentes en el foro respaldaron la iniciativa de solicitar una audiencia con la Presidencia de la República para entregar un documento consensuado con estas preocupaciones.