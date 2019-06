Las acciones de la compañía Beyond Meat, que produce alimentos sustitutos de carne, se han disparado desde su oferta pública inicial (OPI). Los títulos de la empresa con sede en Los Ángeles, que tuvieron un precio de salida de 25 dólares por unidad, hoy cotizan en 151 billetes verdes. En cuatro semanas, el valor de las acciones han ganado más de 600% para sus primeros inversionistas.

Desde su primera sesión en Nasdaq el 14 de mayo, las acciones de Beyond Meat mostraron que aumenta el apetito del mercado por carne para veganos, con una apreciación de 14.65 por ciento. Al día siguiente subió 9.09 por ciento. Y los grandes avances no han dejado de producirse: el 29 mayo ganó 13.37% respecto al día previo y su mejor sesión la registró el 7 de junio, con 39.35 por ciento. Y hubo más: el lunes 10 de junio, ganó 21.24 por ciento.

Motivos de popularidad

Algunos de los principales accionistas de esta compañía, que se ubica dentro del índice tecnológico Nasdaq, son Tyson Foods, el mayor procesador de carne de Estados Unidos; el actor Leonardo DiCaprio, y Bill Gates, fundador de Microsoft. Esto, y una hamburguesa que lanzó con Carl’s Jr. le han dado una gran popularidad.

La empresa es reconocida por ambientalistas que atribuyen a la ganadería industrial estadounidense parte de la responsabilidad en el calentimiento global. Por ello, afirman que el consumo de los productos de Beyond Meat (que en español podría traducirse como "Más allá de la carne") apoya la conservación del medioambiente.

¡No mires hacia abajo!

Los registros de Beyond Meat expresados en una gráfica de cotizaciones dejan ver una clara pendiente al alza. Expertos del banco de inversión JP Morgan han advertido que el prolongado rally que disfrutan las acciones de la compañía no está justificado y su precio es muy elevado. Cualquier acontecimiento en contra, podría ocasionar una fuerte corrección.

Ángel Amancio, analista independiente y trader con experiencia en Madrid y Nueva York, advierte sobre el riesgo de adquirir títulos de Beyond Meat, entre ellos, que no es la única compañía del sector. Su competencia la encabezan dos empresas: Impossible Foods (sustitutos de carnes y lácteos producidos con plantas) y JUST Inc. (alimentos de origen vegetal), además de gigantes como McDonald’s y Nestlé.

“Con las empresas del Nasdaq es muy importante estar atentos a la competencia. Anuncios de Apple y algunos rumores ya han desplomado las acciones de Netflix. Cualquier anuncio de McDonald’s podría derribar los títulos de Beyond Meat de un momento a otro. Basta con que suceda algo negativo y de su 600% podría perder hasta 100% en una sola jornada”, dijo Amancio.

El experto destaca que en algún momento el precio por acción de Beyond Meat llegará a estabilizarse, pero es muy probable que esto suceda después de un fuerte desplome. “Cuando los inversionistas inician un rally basta con que algunos comiencen a temer un desplome y salgan para que muchos más los sigan”, dijo el trader.

Escribió Friedrich Nietzsche que cuando miras al abismo, el abismo también te mira.

