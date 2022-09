Grupo BMV podría salir del índice S&P/ BMV IPC por no cumplir con volumen de transacciones

La principal operadora del mercado de valores de México es una de las candidatas para abandonar el índice accionario líder del país, que sufre el peor desempeño entre sus pares de la región, un declive en los volúmenes de negocios y un creciente deslistado de compañías.

Analistas dijeron esta semana que los títulos de Grupo BMV y de la firma de infraestructura de telecomunicaciones móviles Operadora de Sites Mexicanos podrían ser expulsadas del S&P/BMV IPC por no cumplir con parámetros como el volumen de transacciones.

La nueva muestra de empresas que integrarán el índice será publicada el viernes y se espera que los papeles del prestamista Gentera y de la minorista Chedraui estarían entre las candidatas para reemplazarlos.

Una eventual salida de Grupo BMV del S&P/BMV IPC haría palpable el "síntoma de deterioro" que adolece la plaza bursátil desde hace varios meses ante un creciente éxodo de compañías y una sequía de nuevas colocaciones, aseveró Jorge Marmolejo, gestor de portafolios de Franklin Templeton.

"En México vemos un bajo crecimiento económico, inversión no tan buena en los últimos años y al final eso repercute en el mercado accionario. No quiero decir que no haya oportunidades, pero muchas oportunidades terminan siendo financiadas por mercados privados o bancos", dijo.

Grupo BMV declinó hacer comentarios sobre el tema.

El índice referencial mexicano ha caído más de un 15% en lo que va del año, y el miércoles ingresó oficialmente en territorio de mercado bajista, en medio de crecientes preocupaciones sobre una recesión global.

Según expertos, a la lenta recuperación económica de México tras el impacto inicial de la pandemia, se han sumado preocupaciones por las políticas nacionalistas del Gobierno y un escenario de restricción monetaria que ha elevado el atractivo de la renta fija sobre el mercado de capitales.

Es un esquema complejo para el negocio como tal de la bolsa, particularmente, y para el mercado local", afirmó Benjamín Álvarez, gerente de análisis bursátil de CI Banco.

El S&P/BMV IPC ha acumulado pérdidas incluso cuando sus contrapartes en Brasil, Chile y Perú han obtenido rendimientos positivos, a pesar del declive de los mercados en Nueva York, gracias al apoyo de un aumento en los precios de las materias primas.

Dado que es probable que el banco central mexicano siga subiendo su tasa clave, las perspectivas para el comportamiento del mercado de valores no son del todo halagüeñas.

"La mayoría de las corredurías, casas de bolsa y demás analistas hemos recortado nuestras perspectivas de rendimiento para el índice a finales de año", señaló Álvarez.