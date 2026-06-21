Fiesta del Globo Sayula 2026: súbete a un globo aeroestático por 200 pesos

Sayula, Jalisco, busca aprovechar el año mundialista para fortalecer su oferta turística y ampliar la llegada de visitantes al sur del estado. Del 22 al 28 de junio de 2026, el Pueblo Mágico realizará la tercera edición de la Fiesta del Globo, una entrega que integrará elevaciones aerostáticas, futbol, transmisiones en vivo, gastronomía local, recorridos culturales y actividades familiares.

En entrevista con El Economista, Christopher Francisco Villalobos García, director de Turismo y Promoción Económica del municipio de Sayula, comentó que uno de los principales atractivos será la posibilidad de subir a un globo aerostático por 200 pesos. La actividad está pensada para acercar al visitante a una experiencia que, en otros destinos, suele tener costos más elevados.

Estos globos son anclados, se van a poder elevar a una altura de 20 a 35 metros, donde el turista o el local podrá vivir esta experiencia de subirse a un globo y tomar la panorámica del municipio de Sayula y de la Laguna Seca", dijo Villalobos García.

Para el funcionario, el componente de accesibilidad es clave. "Sabemos los costos que en realidad tienen los globos aerostáticos, no cualquiera puede subirse, pero nosotros damos esta opción para que puedan tener esa experiencia y se animen posteriormente a vivir todo el vuelo".

Los globos aerostáticos marcarán el amanecer de Sayula con elevaciones ancladas y vistas panorámicas de la Laguna Seca.Foto: Cortesía

Turismo mundialista

La edición 2026 de la Fiesta del Globo tendrá un enfoque deportivo. El festival se realizará en el contexto del Mundial, del cual México será sede junto con Estados Unidos y Canadá. Sayula buscará integrarse a esta conversación turística desde Jalisco, aprovechando su cercanía con Guadalajara, una de las ciudades anfitrionas.

Sayula tiene una geolocalización cercana a lo que será la sede, en este caso Guadalajara. El turista tendrá la opción de venir a Sayula porque estamos aproximadamente a una hora con 40 minutos", comentó Villalobos García.

Explicó que el municipio cuenta con acceso por carretera libre, por la autopista Guadalajara-Colima y mediante líneas de autobuses regionales.

Por 200 pesos, visitantes podrán elevarse en globo aerostático y observar Sayula desde una nueva perspectiva turística.Foto: Cortesía

Durante toda la semana, el festival contará con transmisiones en vivo de los partidos del Mundial en una Fan Zone con pantallas LED gigantes. El objetivo es que los visitantes puedan seguir los encuentros, convivir en un ambiente familiar y consumir productos locales sin salir del recinto.

El programa también incluirá el Mundialito, un torneo de futbol sala regional y estatal con categorías infantil, femenil y varonil libre. "El Mundialito es un torneo de futbol sala regional y estatal en el cual podrán participar tres categorías: infantil, femenil y varonil libre", explicó el director de Turismo. Las finales se realizarán el domingo 28 de junio, como parte de la clausura del festival.

Además del futbol, la cartelera contempla espectáculos artísticos a partir de las 20:00 horas, lucha libre del Consejo Mundial de Lucha Libre, bandas, cumbia, recorridos con dragones y las llamadas Noches Mágicas, en las que los globos se iluminan con música, pirotecnia y exhibiciones de globos de Cantoya monumentales.

Derrama y recorridos

El municipio espera que la edición mundialista incremente la afluencia turística y la derrama económica. En años anteriores, la Fiesta del Globo reunió alrededor de 25,000 asistentes. Para 2026, la expectativa es recibir entre 30,000 y 35,000 personas.

“El impacto que hemos tenido en ediciones pasadas es una afluencia de 25,000 asistentes. Este año se espera de 30,000 a 35,000 por el tema mundialista”, dijo Villalobos García. En términos económicos, añadió, la derrama podría crecer de 4.5 millones de pesos a cerca de seis millones.

La estrategia busca diversificar el perfil del visitante. "No queremos abarcar solamente a cierto perfil, sino diversificar el público: el que venga a ver los partidos de la Selección, el que guste de los eventos artísticos, el que busque la experiencia en globos aerostáticos y el que quiera conocer Sayula", señaló.

La experiencia turística se extenderá más allá del recinto. A través del programa "Conoce Sayula", operadores locales ofrecerán recorridos por espacios emblemáticos del municipio. Gladys Tour realizará un viaje en tranvía por talleres tradicionales como Cajeta Lugo Etiqueta Naranja, Cuchillos Ojeda y La Curantería. Azul Sayula integrará un recorrido en Party Bus por la Casa de la Cultura Juan Rulfo, los portales históricos y rutas nocturnas.

El tranvía turístico recorrerá talleres tradicionales, portales históricos y espacios culturales que muestran la identidad de Sayula.Foto: Cortesía

La gastronomía también ocupará un papel central. "Dentro de la Fiesta del Globo se llevará a cabo un pabellón gastronómico y artesanal, en el cual la gente podrá disfrutar el tema gastronómico que existe en el municipio", dijo el funcionario. Entre los productos estarán los sopitos estilo Sayula, tacos de camarón seco, birria, tatemado, tostadas de gran formato y la cajeta artesanal, elaborada con leche de vaca, azúcar y vainilla.

En materia de seguridad, Villalobos García explicó que se trabaja con Protección Civil estatal y municipal para la operación de los globos aerostáticos. También se contemplan permisos aeronáuticos y coordinación con policías municipal y estatal.

Sayula celebrará su Fiesta del Globo con elevaciones, Fan Zone mundialista, gastronomía local y recorridos culturales por Jalisco.Foto: Cortesía

"Queremos invitar a todos los turistas a disfrutar la experiencia de los globos aerostáticos, es una experiencia única dentro del estado de Jalisco", concluyó. Con esta edición, Sayula busca que el Mundial 2026 no sólo se viva en los estadios, sino también en los pueblos que pueden convertir el deporte en una oportunidad de viaje.