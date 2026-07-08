El Parlamento Europeo aprueba el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea

El Parlamento Europeo aprobó este miércoles el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Economía describió a esta acción como “un paso decisivo para actualizar la relación comercial y económica entre ambas partes”.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resaltó que el Acuerdo estará en funcionamiento en el presente año probablemente. Destacó que esta es una buena noticia para México ya que se espera un aumento en las exportaciones agropecuarias, de industria automotriz, autopartes y otros sectores.

Con esta aprobación, la Unión Europea concluye la parte sustantiva de su proceso de ratificación del componente comercial del Acuerdo. Para su entrada en vigor, resta que el Senado de la República complete el trámite correspondiente.

El Acuerdo permitirá que prácticamente la totalidad de las exportaciones mexicanas ingresen al mercado europeo en libre comercio; es decir, con trato preferencial, beneficiando a sectores como el agroalimentario, bebidas con denominación de origen, manufactura avanzada, automotriz, autopartes, dispositivos médicos, química y farmacéutica.

Este instrumento sustituye el marco vigente desde el año 2000 y consolida a México como una de las pocas economías con acceso preferencial simultáneo a América del Norte, mediante el T-MEC, y a la Unión Europea, un mercado de más de 450 millones de consumidores.

En 2025, el comercio bilateral entre México y la Unión Europea alcanzó 88,306 millones de dólares, con lo que el bloque europeo se mantuvo como el tercer socio comercial de México y su segundo mercado de exportación.

Las exportaciones mexicanas hacia ese mercado sumaron 23,817 millones de dólares, equivalentes al 3.6% del total exportado por México. En materia de inversión, la Unión Europea se ubicó como el segundo mayor inversionista en el país, con 9,887 millones de dólares de inversión directa captada por México en 2025, equivalente a 24.2% del total nacional.

“La aprobación del Acuerdo fortalece la estrategia de diversificación comercial de México, amplía el acceso preferencial de los productos nacionales a Europa y abre una nueva etapa para atraer inversión, impulsar las exportaciones y profundizar la relación económica con uno de los mercados más importantes del mundo”, dijo la Secretaría de Economía.