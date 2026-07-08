Modernización de la salida a Guadalajara arrancará en 15 días: Ricardo Gallardo

Con una inversión estatal de 350 millones de pesos, la obra contempla un puente vehicular de un kilómetro para agilizar la movilidad en el poniente de la capital y atender los problemas de inundación en la zona.

El Mandatario estatal explicó que la infraestructura contará con una inversión de 350 millones de pesos, provenientes de recursos estatales, y considera la ejecución de un paso superior vehicular sobre la glorieta donde confluyen la avenida Salvador Nava Martínez, la carretera salida a Guadalajara y la avenida Eugenio Garza Sada, vialidad que conecta con zonas residenciales, educativas y comerciales.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

La obra tendrá una extensión aproximada de un kilómetro y se desarrollará sobre la rotonda actual, para unir en circulación continua los extremos sur y poniente del Circuito Potosí. Los puntos de ascenso y descenso se ubicarán en las inmediaciones de Plaza San Luis y La Loma Centro Deportivo, con dos cuerpos de circulación y dos carriles por sentido.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

Además del puente vehicular, los trabajos contemplan la reparación de ductos en la zona, con el objetivo de atender el problema de inundaciones que afecta de manera recurrente a esta glorieta durante lluvias intensas, cuando incluso debe cerrarse por completo a la circulación.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

Gallardo Cardona afirmó que esta obra tendrá un impacto directo en la movilidad de la ciudad, al permitir un flujo más ágil y constante sobre el Circuito Potosí y añadió que se buscará que los trabajos se realicen en tiempo récord para reducir las afectaciones al tránsito local que se dirige a centros educativos, laborales, comerciales y habitacionales del poniente de la capital.