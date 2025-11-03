Top 10 México: Ranking de las mejores universidades QS 20026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey continúan posicionándose como las mejores instituciones educativas mexicanas a nivel local y en América Latina, de acuerdo con el ranking global de Universidades QS 2026.

El QS calificó a más de 1,500 de las mejores universidades del mundo, con más de 100 ubicaciones representadas en todo el mundo, tomando en cuenta su nivel de investigación, empleabilidad, experiencia, compromiso global y sostenibilidad.

En el ranking 2026, la UNAM, fundada en 1551, fue posicionada en el lugar número 136 a nivel global, 42 lugares abajo de lo que se clasificó en 2025.

Por su parte, el Tec de Monterrey, a nivel global está clasificada en el lugar 187, dos menos que en el ranking de 2025 (185). Esta institución obtuvo la máxima calificación en las categorías de internacionalización, innovación, empleabilidad, instalaciones y criterios de especialización.