La inteligencia artificial no te quita el trabajo: te lo quitará quien sí la use

El 75% de los empleados teme perder su empleo por la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, datos de Statista estiman que esta tecnología creará 69 millones de nuevos puestos de trabajo en el mundo. A pesar de los temores, la oportunidad es clara: según Goldman Sachs, 300 millones de empleos actuales podrían ser automatizados, pero eso no significa que desaparezcan, sino que cambiarán.

Este es el enfoque que impulsa Ale Contreras, publicista, especialista en marketing digital, y fundadora de la agencia Simple. En entrevista con El Economista, explica cómo la IA pasó de ser una curiosidad legal a una herramienta vital que le permitió emprender, ser más productiva, reducir su carga laboral y mejorar su calidad de vida.

La inteligencia artificial no vino a quitarte el trabajo. Te lo va a quitar alguien que sí la sepa usar", afirma Ale Contreras.

De la curiosidad al emprendimiento

Durante la pandemia, Ale Contreras comenzó una maestría en Derecho enfocada en propiedad intelectual. Fue allí donde nació su interés por los sistemas de Inteligencia Artificial generativa como ChatGPT, pero con un enfoque jurídico: ¿quién es el autor de un contenido creado por una máquina? La pregunta la llevó a profundizar, investigar y experimentar.

En 2022, decidió especializarse en inteligencia artificial aplicada al marketing. Lo que inició como una investigación para su tesis se convirtió en un nuevo modelo de negocio: Simple, una agencia digital potenciada por IA y pensada para ayudar a personas y empresas a navegar el mundo digital de manera clara y sencilla.

Contreras explica cómo ha logrado entregar campañas de alto impacto en tiempo récord gracias a herramientas como generadores de imágenes, asistentes de contenido y plataformas de productividad como TL:DV App, que transcribe reuniones automáticamente, y motores de IA como Gemini.

El mayor error de las empresas es querer implementar la tecnología sin capacitar a su equipo ni comprender sus procesos", advierte Contreras.

Ale Contreras, fundadora de la agencia Simple.Foto: Cortesía

Human first: el futuro es híbrido

La metodología de Simple se basa en el principio Human First: tecnología al servicio del talento humano, no al revés. "Creamos marcas personales, sitios web, estrategias de contenido y expertos virtuales entrenados con IA, pero sin dejar de lado la conexión humana", explica.

Para Contreras, el verdadero potencial de la inteligencia artificial está en su capacidad para democratizar la creatividad, agilizar tareas y liberar tiempo para pensar, crear, vivir. "No estoy ganando millones, pero ahora tengo dos o tres horas más al día. Eso me hace millonaria", dijo.

La inteligencia artificial debe ser vista como una herramienta de colaboración, no como sustituto del pensamiento humano. Sólo quienes se capaciten y la integren estratégicamente seguirán siendo competitivos", dijo Ale Contreras, fundadora de la agencia Simple.

Sus casos de éxito incluyen desde el desarrollo completo de una marca en tres días hasta ayudar a pequeñas emprendedoras con presupuestos limitados a lanzar negocios que antes les parecían inalcanzables. "Gracias a la IA puedo tratar a todos mis clientes con la misma calidad y respuesta".

La clave está en no dejar la carga completa a la tecnología. "Es como Photoshop: no hace el trabajo por ti, pero te ayuda a hacerlo mejor. La IA no es mágica. Si solo copias y pegas, no funcionará".

Enfatizó que es vital cambiar la perspectiva y ver desde otro ángulo a la IA, perderle el miedo y convertirla en un potente asistente personal, capaz de realizar tareas que consumen mucho tiempo, como: investigar, resumir, redactar contenido. "Así podrás dedicarte a impulsar tu creatividad y a la resolución de problemas. Se proyecta que la IA contribuirá con más de 15.7 billones de dólares a la economía mundial y se estima que generará 133 millones de trabajos nuevos, para el 2030, así que hay que capacitarse", concluyó Ale Contreras.