Steven Spielberg, director de "Inteligencia Artificial", se opone al uso de IA frente a la cámara

Cuando Steven Spielberg dirigió la película "Inteligencia Artificial", la tecnología era material de ciencia ficción, un recurso para contar una historia sobre la ética de crear máquinas sensibles. Ahora, la IA es una realidad concreta en Hollywood, una realidad a la que Spielberg ha puesto límites.

"No quiero que la IA tome decisiones creativas que yo no pueda tomar", dijo Spielberg en una entrevista con Reuters. "Y no quiero utilizar la IA como un colaborador no humano, para intentar elaborar mi pensamiento creativo". Spielberg habló el jueves tras una ceremonia de inauguración del Steven Spielberg Theater en el terreno de Universal Studios.

El acto reconoció la relación de décadas del director con el estudio, que estrenó películas como "Tiburón", "Parque Jurásico", "La lista de Schindler" y "E.T. el extraterrestre".

El aclamado director bromeó diciendo que su carrera en Universal empezó en 1967, cuando visitó las instalaciones siendo estudiante de secundaria. Contó que se escondió en el baño durante un descanso, y esperó a que el tour siguiera adelante sin él. "Entonces tuve todo el lugar para mí ese día", dijo.

"Inteligencia Artificial", un modesto éxito de taquilla de 2001, era una meditación sobre el amor, la pérdida y lo que significa ser humano a través de los ojos de un robot humanoide.

La película llegó a los cines cuando la IA estaba aún en sus inicios y se adelantó 21 años al lanzamiento de ChatGPT de OpenAI. "No se trataba tanto de la inteligencia artificial como de la existencia sensible, y ¿se puede amar a una entidad sensible? ¿Puede una madre amar a un hijo robot?", dijo Spielberg.

"En realidad, no se trataba de hacia dónde nos lleva hoy la inteligencia artificial. Con el tiempo, habrá una convergencia entre la IA y la robótica", agregó. Spielberg dijo que la IA puede ser una gran herramienta "si se usa de forma responsable y moral" para ayudar a encontrar una cura para el cáncer y otras enfermedades.

"Sólo trazo un límite -y no es una muralla, es sólo un poco una línea en la arena- que me da cierto margen de maniobra para decir (que) tengo la opción de revisar mi razonamiento en el futuro", dijo. "Pero ahora mismo, no quiero que la IA tome ninguna decisión creativa".