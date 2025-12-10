Bajan las expectativas de contratación en la región centro para el primer trimestre del 2026

Querétaro, Qro. Aunque hay empresas de la región centro que planean aumentar sus plantillas de trabajadores en el primer trimestre del 2026, la expectativa es más baja que en el mismo periodo del 2025, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup.

Con base en la encuesta, los empleadores de la región reportaron una Tendencia Neta de Empleo (TNE) de 24% para el primer trimestre del próximo año, debido a que planean estrategias de contratación para ese periodo, explicó la directora de Operaciones de ManpowerGroup México, Beatriz Robles.

El porcentaje, añadió, es tres puntos porcentuales menor que la TNE del primer cuarto del 2025 (27%); además, es cinco puntos porcentuales inferior al último trimestre del año en curso (cuando la TNE era de 29% en la región).

La encuesta considera en la región centro a los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala y Morelos.

Estas bajas expectativas podrían estar vinculadas con la presencia que tiene la industria manufacturera y, en particular, la industria automotriz en la región, al tratarse de sectores impactados por las medidas arancelarias de Estados Unidos.

“La región centro, sin duda alguna, está marcada fuertemente por su enfoque hacia la manufactura y hacia la industria automotriz, son dos de las industrias donde estamos viendo una menor generación de empleo”, mencionó.

Entre las siete regiones que considera el estudio, el centro registró la tercera TNE más baja; el mayor ánimo de contratación se identificó en los estados del norte que registraron una TNE de 33%, siguieron las regiones del noroeste (31%), Ciudad de México (29%), noreste (29%), centro (24%), occidente (13%) y sureste (12 por ciento).

En el país, con ajuste estacional, la TNE es de 24% para el trimestre enero-marzo del siguiente año, lo que representa una disminución de tres puntos respecto al trimestre previo y una reducción de nueve puntos respecto al mismo periodo del 2025.

La TNE resulta del porcentaje de empleadores que esperan aumentar su personal y aquellos que prevén reducirlo.

Persiste la incertidumbre

A nivel nacional, añadió, 38% de los empleadores aumentarán su plantilla entre enero y marzo, 34% planean dejarla sin cambios, 15% considera una disminución y 13% aún no está seguro de cómo cambiará su plantilla en los próximos meses.

“Lo que más nos llama la atención es este 13%, es el número más alto que hemos visto desde que hacemos la encuesta y habla de la enorme incertidumbre que vemos los empresarios en el panorama económico”, expresó.

Si bien los indicadores siguen reflejando que se creará empleo, mencionó que los empleadores serán muy cautelosos al momento de aumentar sus plantillas; agregó que es una de las encuestas menos optimistas que ha registrado la compañía, solamente superada por la tendencia de la pandemia.

La especialista analizó que hay variables nacionales e internacionales que impactan en las decisiones de contratación de las empresas; enlistó factores como los aranceles y la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que provocarán incertidumbre el próximo año, aunado a elementos internos como el Estado de Derecho, la certeza jurídica, la seguridad y el aumento en los costos de las plantillas.