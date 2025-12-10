Ucrania mandó contrapropuesta a EU de plan para terminar guerra con Rusia: funcionarios

Ucrania entregó a Estados Unidos una contrapropuesta al plan para poner fin a la guerra con Rusia, informaron a la AFP el miércoles dos funcionarios ucranianos.

Kiev "ya envió" el borrador actualizado, declara uno de ellos, pero sin entrar en detalles sobre su contenido.

El martes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había indicado que probablemente este miércoles enviaría el plan actualizado a Estados Unidos.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, presiona a Kiev para que acepte un acuerdo propuesto por Washington. Los aliados de Ucrania criticaron el plan inicial por ser demasiado favorable a Rusia y, desde entonces, fue enmendado.

En una entrevista publicada el martes por Politico, Trump acusó a Zelenski de ni siquiera haberse leído las propuestas presentadas por su administración.

También dijo que Kiev estaba "utilizando la guerra" para evitar convocar elecciones. "Hablan de democracia, pero llega un punto en que ya no es una democracia", afirmó el magnate republicano.