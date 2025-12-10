EU ordena publicar documentos clave del caso Jeffrey Epstein

Un juez de Estados Unidos ha dado 'luz verde' este miércoles a que se publiquen los documentos sobre la investigación y la acusación formal por tráfico sexual contra el magnate Jeffrey Epstein en 2019, días antes de que se quitara la vida entre rejas.

El juez federal del distrito sur de Nueva York Richard Berman ha argumentado que esta decisión responde a la solicitud del Departamento de Justicia de "hacer públicos" varios "documentos con evidencias" tras la aprobación de una ley en el Congreso que busca dar transparencia a la trama.

Así, según la ley, deben publicarse los materiales del gran jurado, incluidas las grabaciones desclasificadas, documentos, comunicaciones, y materiales de investigación, si bien esta desclasificación "no debe venir a expensas de la privacidad, seguridad, y protección de las víctimas de abuso sexual y tráfico sexual".

El fallo de Berman, que había negado anteriormente (en agosto) la publicación las transcripciones del gran jurado alegando que se trataba de "un fragmento de oídas" de la supuesta conducta de Epstein, llega un día después de que un juez federal accediera a divulgar los registros del caso contra Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein que cumple 20 años de prisión por tráfico de menores.

Además, la semana pasada otro juez ordenó al Departamento de Justicia que publique las transcripciones del jurado de la investigación del estado de Florida sobre Epstein, que resultó en que este cumpliera casi trece meses de prisión a finales de los 2000 por cargos de prostitución infantil.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El multimillonario llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o el actual presidente Donald Trump. Fue descubierto ahorcado en su celda.