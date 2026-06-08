Washington cancela visas al por mayor en Nicaragua

Managua. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer 08 de junio, que restringe visas a más de 100 miembros del gobierno nicaragüense y a sus familiares por la muerte del líder indígena opositor Brooklyn Rivera.

“Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera”, dijo Rubio en un comunicado, en alusión a los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, murió el 31 de mayo a los 73 años en su poblado, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el gobierno nicaragüense.

Rivera había sido detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un "preso de conciencia".

“El gobierno Trump tomó medidas decisivas para imponer restricciones adicionales de visado a más de 100 funcionarios de la dictadura y a sus familiares. Con este nuevo conjunto de restricciones, el gobierno de los Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a más de 2,350 funcionarios nicaragüenses y a sus familiares”, explicó el secretario de Estado.

Washington no divulgó la lista de los afectados por esa restricción de visas. El Departamento de Estado no está obligado a revelar los nombres.

“Los visados son generalmente confidenciales de acuerdo a la ley estadounidense”, agregó esa fuente, por correo electrónico.

Sin embargo, el comunicado de Rubio menciona a un alto cargo nicaragüense: Lumberto Campbell Hooker, que ya fue sancionado en noviembre de 2019 en calidad de presidente interino del Consejo Supremo Electoral.