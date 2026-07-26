Ecuador y Canadá firman TLC

Ecuador y Canadá firmaron el viernes un Tratado de Libre Comercio (TLC), permitiendo que casi la totalidad de la oferta exportable del país sudamericano ingrese libre de aranceles al mercado canadiense una vez que entre en vigor, dijo el gobierno ecuatoriano en un comunicado.

Más de 600 productos ecuatorianos como banano, cacao, camarón, brócoli, frutas tropicales y hortalizas congeladas, entre otros, obtendrán acceso libre de aranceles, igualando las condiciones preferenciales con sus vecinos Colombia y Perú para el acceso al mercado canadiense.

El acuerdo, que se firmó en Ottawa, también abre oportunidades para sectores que actualmente enfrentan aranceles, como flores, chocolates, neumáticos, calzado y cosméticos, entre otros, informó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior en un comunicado.

"Este hito de la política comercial permitirá que, una vez que el acuerdo entre en vigencia, 99.6% de la oferta exportable ecuatoriana ingrese al mercado canadiense con arancel 0%, fortaleciendo la competitividad del país", agregó. El ministerio informó que el acuerdo protege la producción nacional mediante tratamientos especiales para los sectores más sensibles del país sudamericano.

"Excluye o establece mecanismos de protección para 227 productos agrícolas estratégicos, resguardando actividades relacionadas con arroz, maíz, leche, carnes, azúcar y otros rubros", concluyó el comunicado.

El TLC con Canadá establece una relación económica moderna, inclusiva y de largo plazo entre ambos países. Está conformado por 29 capítulos que abarcan disciplinas como comercio de bienes y servicios, inversiones, comercio electrónico, transparencia, asuntos laborales y ambientales, género, mipymes, pueblos indígenas y solución de controversias. El documento agrega que el beneficio central del Tratado no se limita a una reducción arancelaria, asegura el acceso actual, elimina costos para exportaciones, abre oportunidades de diversificación y crea un marco estable para inversión, servicios, tecnología y cooperación.