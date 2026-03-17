Trump minimiza dimisión del director del Centro de Contraterrorismo: "Era débil en seguridad", dice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró este martes como una buena noticia la reciente dimisión de Joe Kent, hasta hace unas horas director del Centro Nacional de Contraterrorismo, por sus discrepancias con la guerra de Irán. "Siempre pensé que era un buen tipo, pero también débil en seguridad", dijo.

Trump aseguró que tras leer la renuncia de Kent se ha dado cuenta de que lo mejor es que esté fuera ya que no considera a Irán una amenaza. "No queremos a esas personas (...) yo diría que no son inteligentes ni perspicaces", valoró desde el Despacho Oval tras reunirse con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

"Irán sí era una amenaza. Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que representaba Irán. La cuestión es si querían hacer algo al respecto. Y mucha gente, muchos de los más grandes expertos militares, llevan años diciendo que el presidente debería haber eliminado a Irán", enfatizó el mandatario republicano.

"Querían un arma nuclear", incidió Trump, quien aprovechó para criticar una vez más el acuerdo nuclear que la administración del expresidente Barack Obama firmó con Irán en 2015 y que él mismo se encargó de romper de manera unilateral en su primer mandato como presidente tres años después, tras considerarlo "uno de los peores acuerdos jamás firmados por Barack Hussein Obama".

Reiteró que Irán "era una tremenda amenaza para prácticamente todas las naciones de la OTAN" y afeó a los aliados de la Alianza que consideran a Irán una amenaza al mismo tiempo que le niegan la ayuda a Estados Unidos en esta guerra. "Son muy ingenuos", dijo.

Kent publicó este martes una carta de renuncia en la que afirma sentirse en desacuerdo con la guerra contra Irán, país al que no considera una amenaza inminente para Estados Unidos, a la vez que lamenta que Trump se haya dejado persuadir por las "campañas de desinformación" que llegan desde Israel.

"Iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos", es uno de los extractos del comunicado de Kent, en el que señala que esta misma "táctica" fue utilizada por los israelíes para "arrastrar" a Estados Unidos hacia "la desastrosa guerra de Irak".