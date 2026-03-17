Irán reanuda los ataques contra aliados de EU en el golfo Pérsico; Trump dice que no se esperaban

Irán lanzó nuevos ataques contra Emiratos Árabes ⁠Unidos este martes, el tipo de ataques de represalia contra los aliados estadounidenses del golfo Pérsico que, según el presidente Donald Trump, no se esperaban, pero sobre los que, según algunas fuentes, ya había ⁠sido advertido antes del conflicto.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su tercera semana, con al menos 2,000 muertos y sin un final a la vista. El estratégico estrecho de Ormuz permanece en gran parte cerrado, y los aliados de Estados Unidos han rechazado la petición de ayuda de Trump para reabrir esta crucial vía navegable, lo que ha provocado un aumento de los precios de la energía y el temor a la inflación.

Los ⁠ataques de ambas partes no dieron tregua en la madrugada del martes. Irán ⁠lanzó misiles contra Israel durante la noche, lo que pone de relieve que Teherán sigue conservando la capacidad de llevar a cabo ataques de largo alcance a pesar de más de dos semanas de bombardeos por parte de las fuerzas estadounidenses e israelíes.

El ejército israelí dijo que tenía como objetivo "la infraestructura del régimen iraní" con una nueva oleada de ataques en Teherán, así como instalaciones de Hezbolá en Beirut, un día después de anunciar que había elaborado planes detallados para al menos tres semanas más de guerra con Irán. Cohetes y al menos cinco drones atacaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad en la madrugada de este martes, según informaron fuentes de seguridad iraquíes, que lo describieron como el ataque más intenso desde que comenzó la guerra.

Dos funcionarios estadounidenses afirmaron que, hasta el momento, no se habían registrado heridos.

"Nadie se lo esperaba. nos quedamos atónitos"

Irán también atacó Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde los ataques obligaron al cierre temporal del espacio aéreo y un dron impactó en una instalación petrolera en Fuyairah, un puerto clave para las exportaciones de petróleo emiratíes, por segundo día consecutivo.

Las autoridades de EAU informaron de que los restos de un misil balístico interceptado cayeron en la zona de Bani Yas, en Abu Dabi, y causaron la muerte de un ciudadano pakistaní.

Trump declaró el lunes que los ataques de represalia de Irán contra sus vecinos, entre ellos Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, fueron una sorpresa.

"No se suponía que ellos (Irán) fueran a atacar a todos estos otros países de Oriente Medio", dijo. "Nadie se lo esperaba. Nos quedamos atónitos". Sin embargo, se advirtió a Trump de que atacar a Irán podría desencadenar represalias contra los aliados estadounidenses del golfo Pérsico, según un funcionario estadounidense y dos fuentes familiarizadas con los informes de inteligencia de Estados Unidos.

El funcionario estadounidense, que al igual que los otros dos pidió permanecer en el anonimato para hablar del asunto, dijo que se informó a Trump antes de la guerra de que atacar a Irán podría desencadenar un conflicto regional más amplio que incluiría represalias iraníes contra las capitales del golfo Pérsico, especialmente si Teherán consideraba que esos países toleraban o apoyaban activamente los ataques estadounidenses.

Trump también fue informado antes de la operación de que Teherán probablemente intentaría cerrar el estrecho de Ormuz, de vital importancia económica, según otras dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Aún no hay coalición para ayudar a abrir Ormuz

Trump acusó anteriormente a algunos aliados occidentales de ingratitud después de que varios países rechazaran su petición de enviar buques de guerra para escoltar a los petroleros en el estrecho, por el que circula el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Trump, en un acto celebrado en la Casa Blanca en Washington, dijo que muchos países le habían comunicado que estaban dispuestos a ayudar, pero expresó su frustración con algunos aliados de larga data.

"Algunos se muestran muy entusiastas al respecto, y otros no", dijo, sin dar detalles. "Algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos, muchos años. Los hemos protegido de horribles amenazas externas, y no se mostraron tan entusiastas. Y el nivel de entusiasmo me ⁠importa".

Varios socios de EU, entre ellos Alemania, España, Italia, Japón y Australia, afirmaron que no tenían planes inmediatos de enviar buques para ⁠ayudar a reabrir la estratégica vía marítima, que Irán ha cerrado de facto con drones y minas ⁠navales.

"Carecemos del mandato de las Naciones Unidas, la Unión Europea o la OTAN que exige la Ley Fundamental", declaró el canciller alemán Friedrich Merz en Berlín, que añadió que Washington e Israel no habían consultado a Alemania antes de iniciar la guerra. Trump había ⁠insinuado anteriormente que China, que depende del crudo iraní, debería ayudar a abrir el estrecho y que podría retrasar un viaje muy esperado a Pekín a finales de mes si no obtenía apoyo. El lunes, Trump dijo que estaba tratando de retrasar la visita "un mes más o menos".

Aunque el poderío militar de Estados Unidos e Israel ha diezmado al ejército iraní, su flota de drones baratos sigue causando estragos en la región.

El lunes, el Aeropuerto Internacional de Dubái, habitualmente uno de los más transitados del mundo, permaneció cerrado durante varias horas; se detuvieron las operaciones de carga de petróleo en Fuyairah y se suspendieron las operaciones en el yacimiento de gas de Shah, en Abu Dabi, tras los ataques con drones.

Irán también ha afirmado que atacaría instalaciones industriales estadounidenses en Oriente Medio y ha instado a las personas que viven cerca de plantas de propiedad estadounidense a que las abandonen.

Subidas de los precios del petróleo, presión sobre la inflación

Los precios del crudo subían más de un 2% este martes, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, debido a las preocupaciones sobre el suministro, mientras que las bolsas asiáticas también repuntaban tras la venta masiva del lunes.

Los inversores y los responsables de ⁠política monetaria se enfrentan al riesgo de que el aumento de los precios del petróleo avive la inflación y frene el crecimiento mundial, un escenario catastrófico conocido como "estanflación". El consejo del Banco de la Reserva de Australia subió este martes su tipo de interés oficial por segundo mes consecutivo, alegando que era necesario aumentar los costes de financiación para contener los precios.