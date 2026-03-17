Trump dice que la negativa de la OTAN a colaborar sobre Irán es "un error muy tonto"

El presidente Donald Trump dijo el martes que la mayoría de los aliados de la OTAN comunicaron a Estados Unidos que no desean participar en la operación militar en Irán, una decisión que calificó de "error muy tonto".

En declaraciones realizadas durante un acto en el Despacho Oval, Trump afirmó que los países de la OTAN apoyan la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel, que ya ha entrado en su tercera semana, aunque no quieran involucrarse.

"Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto", comentó. "Todos están de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudar. Y nosotros, ya saben, nosotros como Estados Unidos tenemos que recordar eso porque nos parece bastante impactante".

Trump pidió a las naciones que ayuden a vigilar el estrecho de Ormuz después de que Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel utilizando drones, misiles y minas para cerrar de hecho el paso a los petroleros.

Sin embargo, varios aliados de Washington afirmaron el lunes que no tenían planes inmediatos de enviar buques para ayudar a desbloquear el estrecho, rechazando de hecho la petición de apoyo militar de Trump.

El martes por la mañana, Trump escribió en la plataforma Truth Social que "debido al gran éxito militar que hemos tenido, ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN —¡NUNCA LA HEMOS NECESITADO!". Mencionó específicamente a Japón, Australia y Corea del Sur.