Trump anuncia un "gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves "un gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, y evocó una posible firma en los próximos días, "quizás en Europa".

"Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizá en Europa", aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

El vicepresidente JD Vance sería el firmante por parte estadounidense, aseguró Trump a los periodistas.