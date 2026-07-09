Trump informó a Netanyahu de los "últimos movimientos" de Estados Unidos en el Golfo

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló el jueves por la noche con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para informarle de los "últimos movimientos" de Estados Unidos en el Golfo, anunció el gabinete de Netanyahu.

Esta conversación tuvo lugar "en el marco de los contactos regulares" entre ambos dirigentes, que en esta ocasión reafirmaron "la continuación de la coordinación entre sus países en diversos ámbitos", según un comunicado del gabinete del primer ministro difundido en la red X.

"Por su parte, Netanyahu subrayó la gravedad de las declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan y de sus colaboradores contra la existencia del Estado de Israel, así como la necesidad de establecer zonas de seguridad a lo largo de las fronteras israelíes", añade este comunicado.

Erdogan el martes rechazó y calificó como "desinformación" la afirmación de Israel de que la venta de aviones de combate estadounidenses F-35 y componentes a Ankara destruiría el equilibrio de poder en la región. El lunes, Netanyahu instó a Estados Unidos a no vender los cazas a Turquía, un aliado de la OTAN.

Un funcionario estadounidense confirmó el jueves a la AFP que la llamada entre Trump y Netanyahu se realizó, sin ofrecer más detalles.