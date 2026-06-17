Trump asegura que el estrecho de Ormuz reabrirá por completo tras acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que el estrecho de Ormuz se reabrirá totalmente "en un día o dos", tras la firma del memorando de entendimiento con Irán que, según ha defendido, no incluye obligaciones de inversión en el país centroasiático.

"Es un gran acuerdo por muchas razones, pero la principal, con diferencia, en un 99.9%, es que nunca tendrán un arma nuclear. Y no se le puede dar a Irán un arma nuclear. Es un acuerdo muy sólido", ha valorado el dirigente norteamericano en declaraciones en los márgenes de la cumbre de líderes del G7 que se celebra en Évian, Francia.

A renglón seguido, Trump ha recalcado que el paso de Ormuz va a "abrirse". "Ya está parcialmente abierto, pero se abrirá por completo en los próximos uno o dos días".

El presidente estadounidense ha celebrado la respuesta de los mercados internacionales al anuncio de un acuerdo preliminar, previsto que se firme el viernes en Suiza. "No hay nada más inteligente que el mercado, y al mercado le encanta esto más que cualquier otra cosa que haya visto hasta ahora. Una vez más, la bolsa se ha disparado, el precio del petróleo se ha desplomado. Es increíble", ha valorado, en declaraciones junto al presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi.

Trump ha incidido en que el mercado "habla más alto que las palabras" y ha insistido en que la alternativa a este acuerdo sería "una depresión mundial".

Tacha de "falso" que Estados Unidos se comprometa a invertir en Irán

Aparte, el líder norteamericano ha calificado de "falso" que Washington vaya a contraer compromisos de inversiones en Irán, después de que varias filtraciones del acuerdo apunten a la creación de un fondo regional de 300,000 millones de dólares para la rehabilitación y el desarrollo económico de la República Islámica.

"Eso es falso. Gente, podéis invertir si queréis. Quiero decir, ¿qué voy a hacer, decir que nadie tiene permitido invertir nunca? No, nosotros no vamos a invertir", ha indicado, insistiendo en que Estados Unidos no contrae este tipo de obligación con Irán y que no v a destinar ni "diez céntimos".

"No tenemos ningún fondo. Si lo hacen, perfecto. Pero yo diría que no lo harán hasta dentro de un tiempo, hasta que vean cómo se comportan. Es una cuestión de comportamiento. Pero nosotros no vamos a invertir", ha ahondado, al ser preguntado si la iniciativa podría quedar solo en manos de los países del Golfo.

En todo caso, el jefe de la Casa Blanca ha incidido en que Estados Unidos no durará en volver a "disparar y a lanzar bombas" sobre Irán si no cumple con el pacto. "Si no me gusta cómo se portan, si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, porque se han portado mal durante 47 años", ha asegurado sobre la rivalidad con Teherán.