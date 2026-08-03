Multa a Telnor reduce en 7.2% el EBITDA de Telmex en el segundo trimestre de 2026

Una multa derivada de una presunta violación a la regulación de preponderancia impactó el desempeño financiero de Teléfonos de México (Telmex) en el segundo trimestre de 2026, al reducirse en 7.2% el EBITDA de la compañía, pese a un aumento de los ingresos y los usuarios registrados en el periodo.

Telmex informó que entre abril y junio obtuvo ingresos por 29,324 millones de pesos, un incremento de 1.5% respecto del mismo periodo de 2025 e impulsado por el crecimiento de los servicios de banda ancha Infinitum y la incorporación de 170,000 nuevos accesos durante el trimestre.

En el trimestre, Telmex dijo haber invertido 1,892 millones de pesos para ampliar su infraestructura de transporte, fortalecer la red de acceso y conectar nuevos clientes. Al cierre de junio, Telmex reportó 12.34 millones de accesos de banda ancha y una reducción de 21.3% en su deuda total, que entonces se ubicó en 5,021 millones de pesos.

Sin embargo, los costos y gastos aumentaron 4.6%, hasta los 22,198 millones de pesos, debido al reconocimiento de una multa ratificada por un juez a Teléfonos del Noroeste (Telnor) por una presunta violación a las obligaciones derivadas de la regulación de preponderancia, emitida por el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Telmex dijo que la sanción originalmente ascendía a 1,311 millones de pesos, equivalente al 6% de los ingresos obtenidos en 2016 por esa subsidiaria.

Con la actualización financiera, el monto reconocido alcanzó los 1,791 millones de pesos, casi 103 millones de dólares, según el tipo de cambio promedio para el segundo trimestre de 2026.

Como consecuencia de este cargo extraordinario, el EBITDA de Teléfonos de México se ubicó en 7,127 millones de pesos, una disminución de 7.2% frente al segundo trimestre del año 2025.

Telmex sostuvo que, sin considerar el efecto de la multa, este indicador habría registrado un crecimiento de 9.9 por ciento.

La empresa calificó la sanción como "desproporcionada" y argumentó que su monto equivale al 6% de los ingresos obtenidos por Teléfonos del Noroeste en 2016.

“Esto se remonta a 2017 y en 2020 se impuso esa multa por una supuesta violación de las medidas asimétricas. Impugnamos la multa y ahora, en junio, se hizo definitiva. Creemos que es desproporcionada. Esta multa no tiene sentido. Es el 6% de los ingresos, que es el mínimo legal, y nos parece completamente absurdo lo que hacen. Lamentablemente, en este momento no podemos hacer nada”, dijo el director general de América Móvil, Daniel Hajj Aboumrad.

Teléfonos del Noroeste fue sancionado en el año 2020 por supuestamente haber incumplido con la presentación de la información correspondiente a su infraestructura pasiva de postes y pozos para terceras empresas que se lo hubiesen solicitado en algún momento determinado.

En aquellas fechas, a juicio de la Unidad de Cumplimiento y del pleno del IFT, la empresa Telnor había incumplido con los tiempos para tener disponible en un sistema electrónico al menos el 60% de la información referente a su cartera de postes y pozos y los elementos esenciales que componen esas infraestructuras, todo esto conforme a diversas medidas regulatorias establecidas en las resoluciones bienales y la oferta de referencia para compartición de infraestructura pasiva u ORCI, aprobada por el IFT para el periodo que comprendía del 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.

El hecho de que la compañía hubiese incumplido con estas obligaciones significaba que terceras empresas enfrentaban dificultades para conocer la disponibilidad de la infraestructura de Telnor para, si fuera de su interés, contratarle capacidad en sus zonas de cobertura y configurar desde allí nuevas ofertas de servicios para el consumidor, que a la postre haría más competitivo al mercado de telecomunicaciones local con distintos precios, ofertas y marcas.

Entonces, propuso sancionar económicamente a Teléfonos del Noroeste con el equivalente del 6.01% de sus ingresos del 2017.

La multa a Telnor —un operador de telecomunicaciones fijas que hace parte de América Móvil y con cobertura en Baja California y algunos municipios de Sonora— se aprobó entonces con seis votos a favor, en la tarde del miércoles 22 de enero de 2020.