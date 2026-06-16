Irán afirma que la nueva fase de diálogo con EU puede empezar esta semana

El canciller iraní aseguró el martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La firma de ese memorando de entendimiento para terminar con casi cuatro meses de conflicto regional está prevista el viernes, cuando debería también abrirse "completamente" el estrecho de Ormuz, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo iraní de esa ruta cortó la exportación de hidrocarburos desde el Golfo, lo que aceleró la inflación, y causó problemas de suministros de fertilizantes y otros productos en Estados Unidos y otros países.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán prevé el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar temas más espinosos, como el programa nuclear de Irán o las sanciones internacionales contra ese país.

"Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final", dijo el canciller iraní, Abás Araqchi.

A la firma asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien dijo que Trump podría también estar presente. Según el gobierno suizo, la ceremonia tendrá lugar en un resort de lujo situado en la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna.

El lugar "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán", indicó la cancillería suiza a la AFP.

Trump y Vance anticiparon la reapertura de Ormuz, por donde antes de la guerra solía circular una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Teherán cerró esa ruta crucial al comienzo de la guerra. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, que ya levantó, según dijo este martes Majid Takht-Ravanchi, viceministro iraní de Relaciones Exteriores.

Tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó este martes un 5.06% hasta los 78.96 dólares. Su equivalente estadounidense, WTI, perdió 5.82% hasta los 76.05 dólares.

"Un documento muy poderoso"

Tras episodios de violencia y declaraciones amenazantes que hicieron peligrar la tregua iniciada en abril, las negociaciones mediadas por Pakistán y Catar culminaron en el acuerdo del lunes, bautizado como un memorando de entendimiento.

"Es un documento muy poderoso y quiero que se publique. Probablemente muy pronto", dijo Trump al ser preguntado sobre su contenido durante la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Según un funcionario estadounidense, Trump, Vance y Qalibaf ya firmaron el texto electrónicamente.

Vance dijo a la prensa que no se destinará dinero de los contribuyentes estadounidenses a Irán a raíz del pacto, mientras que los medios iraníes apuntaron que se liberarán 12,000 millones de dólares en activos congelados.

Tanto Estados Unidos como Israel presionan para que Teherán se deshaga de sus reservas de uranio altamente enriquecido, presuntamente sepultadas tras unos ataques estadounidenses el año pasado.

Irán defiende su derecho a enriquecer uranio y reitera los fines pacíficos de su programa nuclear.

En declaraciones a NBC, Vance afirmó que inspectores estadounidenses y de la ONU podrán acceder a Irán y que ayudarán a la república islámica "a destruir sus reservas altamente enriquecidas" de ese elemento.

Líbano, "parte inseparable" del acuerdo

Líbano se vio arrastrado a la guerra regional cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel para vengar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre.

Ese frente puede ser "el mayor obstáculo" para las próximas negociaciones, afirmó Ross Harrison, investigador del Middle East Institute.

Dirigentes israelíes condenaron rápidamente el acuerdo, tildado por el diario ultraconservador Vatan-e Emrooz como el "documento de la rendición de Trump".

El canciller iraní insistió el martes que terminar la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, era "la cuestión más importante" del acuerdo.

"Poner fin a la guerra en Líbano es parte inseparable del fin completo de la guerra", dijo Araqchi.

Aún así, este martes al menos cuatro personas murieron en bombardeos israelíes en la zona de Nabatieh, en el sur de Líbano, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Tras los bombardeos, el ejército iraní amenazó el martes con responder a Israel si no detiene sus "agresiones" en el sur de Líbano".

"Si el ejército infanticida del régimen sionista no pone fin a sus actos de agresión en el sur de Líbano, debería esperar una dura respuesta de las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica de Irán", dijo el mando central del ejército iraní, Jatam al Anbiya.