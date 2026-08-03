España defiende su soberanía sobre Ceuta tras la crisis migratoria

España insistió este lunes en que su soberanía sobre Ceuta es "incuestionable", después de que decenas de miles de migrantes entraran la semana pasada de forma irregular desde Marruecos en este enclave español en el norte de África.

Madrid ha evitado criticar a Rabat por estas llegadas masivas, que algunos analistas interpretaron como una forma de Marruecos para presionar a España.

Marruecos reivindica su soberanía sobre Ceuta y Melilla -el otro enclave español en el norte de África- desde su independencia en 1956, pero España rechaza de plano cualquier negociación sobre ambos territorios.

"Que Ceuta y Melilla son parte de la integridad territorial de España es incuestionable", reiteró este lunes el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en la televisión pública.

La mayoría de los más de 50,000 migrantes que llegaron la semana pasada a Ceuta -en gran parte rodeando el pequeño puesto fronterizo que se adentra en el mar- ya regresaron a Marruecos. De acuerdo con el delegado del gobierno central en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, unos 2,500 seguían este lunes en el enclave.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, situó sin embargo la cifra en entre 3,000 y 5,000.

Algunas decenas aguardaban en condiciones precarias en una zona de almacenes de la ciudad.

"No tenemos agua para lavarnos o ducharnos. Las duchas y los baños están cerrados", contó Nadia, una migrante marroquí de 29 años, a la AFP.

"Hay suciedad y moho. Los baños está sucios. Mucha gente los usa y no son suficientes para todos", indicó de su lado Asia, quien también había realizado la travesía.

La oenegé Save the Children afirmó en un comunicado el lunes que "alrededor de mil niños y niñas" están siendo atendidos por el sistema de protección de la ciudad, que se encuentra muy por encima de su capacidad estructural, de "menos de un centenar de plazas".

Las autoridades españolas afirmaron que el balance de fallecidos al intentar entrar a Ceuta no había variado este lunes, y se mantenía en 72.

"Primero hay que identificarlos, que es el primer gran problema, porque muchos de ellos venían sin ningún tipo de documentación", indicó una fuente de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

"Luego tendríamos que tener constancia de quiénes son las familias", con las autoridades marroquíes, añadió. Después "tendría que haber un proceso de identificación (...) por parte de las familias. Puede ser un procedimiento largo", agregó.

Algunos analistas han sugerido que Marruecos podría haber permitido el cruce de migrantes para ejercer presión diplomática sobre España, que recientemente ha mejorado sus relaciones con la vecina Argelia, archienemiga de Rabat.

Las autoridades españolas señalaron a bandas criminales de difundir rumores de que una reciente sentencia del Tribunal Supremo español sobre inmigración permitiría un paso más fácil a los migrantes.

Los ministros de Interior de la UE programaron una videconferencia este martes para abordar la situación.