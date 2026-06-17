Trump amenaza con reanudar la campaña de bombardeos si Irán no "se comporta"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el acuerdo provisional con Irán no era definitivo y que podría reanudar los bombardeos si no le gustaba o si Teherán no "se comporta".

"Es un memorándum de entendimiento. Y si no me gusta, volveremos a atacarles y a lanzarles bombas sobre la cabeza. Si no me gusta, si no se comportan, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza, ¿de acuerdo?", dijo Trump en la cumbre del G7 celebrada en Francia.

Trump señaló que el memorándum de entendimiento con Irán no incluía un levantamiento inmediato de las sanciones contra Irán.

Trump elogió profusamente el acuerdo marco que había negociado su Gobierno, afirmando: "Es un acuerdo muy sólido. Nadie sabe en qué consiste, pero es muy sólido, y la mayoría de la gente parece estar muy contenta".

Dijo que el acuerdo sería una bendición para los mercados.

"No hay nada tan inteligente como el mercado, y al mercado le encanta más que cualquier otra cosa que haya visto", dijo, y añadió: "La alternativa sería una depresión mundial".

Los precios del petróleo se situaban el miércoles cerca de su mínimo de los últimos tres meses, y Trump pronosticó nuevas bajadas: "Creo que los precios del petróleo podrían bajar más allá de los niveles que tenían antes de la guerra".