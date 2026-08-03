Indicadores IMEF inician el segundo semestre de 2026 en recuperación

Durante julio de este 2026 el Indicador IMEF Manufacturero mostró una mejora al pasar de 47.9 a 49.4 puntos, lo que representa un avance de 1.5 unidades respecto a junio. Se trata de su índice más alto desde marzo de 2024 (51.1 puntos), mientras que su variación mensual es la mayor desde mayo del año pasado (2.2 puntos).

A pesar de este dinamismo, el indicador acumula veintiocho meses consecutivos en zona de contracción (por debajo del umbral de los 50 puntos), reflejando que la actividad industrial continúa operando por debajo del umbral de expansión, aunque con una desaceleración en el ritmo de la contracción y muy cercano al nivel de neutralidad.

Respecto al Indicador IMEF No Manufacturero (sector servicios y comercio), también mostró una recuperación, pues pasó de 49.2 puntos en junio a 49.9 puntos en julio, un avance mensual de 0.7 unidades, y muy próximo al nivel de neutralidad (50). En este caso se trata de su mayor nivel desde febrero pasado (50 puntos) mientras que su variación es la más alta desde octubre pasado. Sin embargo, acumula cinco meses en zona de contracción.

“Los resultados de julio de 2026 sugieren una mejoría moderada en la actividad económica, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero, luego de varios meses de debilidad”, señaló el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en su reporte de julio.

En el caso del IMEF Manufacturero detalla que se muestra una moderada recuperación de la actividad industrial respecto a los niveles observados durante la primera mitad del año, aunque el sector continúa desenvolviéndose en un entorno contractivo.

“Este comportamiento sugiere que la actividad manufacturera ha recuperado parte del terreno perdido y comienza a mostrar señales de estabilización, aunque la mejoría aún es insuficiente para confirmar una transición hacia un ciclo de expansión sostenido”.

Respecto al IMEF No Manufacturero, el instituto precisa que también se sugiere una ligera mejoría en la actividad del sector servicios y comercio, aunque ésta sigue siendo insuficiente para consolidar un cambio de tendencia.

“Este comportamiento indica que la desaceleración observada durante la primera mitad del año parece haber perdido intensidad; sin embargo, la ausencia de una pendiente ascendente sostenida confirma que la recuperación continúa siendo incipiente. La permanencia en terreno contractivo refleja que el sector no manufacturero aún enfrenta dificultades para recuperar un dinamismo suficiente que permita anticipar una fase de expansión sostenida en el corto plazo”.