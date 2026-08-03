Cadenas de suministro mexicanas enfrentan escrutinio por trabajo infantil en el marco del T-MEC

La capacidad de las empresas para acreditar que la cadena de suministro opera sin trabajo infantil y trabajo forzoso influye en la participación dentro de los mercados internacionales, de acuerdo con Óscar de la Vega, socio del despacho De la Vega y Martínez Rojas.

Sobre el marco legal que opera en el país, De la Vega dijo que "el problema en México no radica en la falta de legislación, sino en lograr que ésta se aplique de manera uniforme y efectiva en todo el territorio nacional", además de reforzar la vigilancia en los sectores con presencia de estos riesgos.

El especialista diferenció entre trabajo infantil y trabajo forzoso, pues la Constitución y la Ley Federal del Trabajo prohíben el empleo de menores de 15 años y fijan condiciones para adolescentes de 15 a 17 años. Por su parte, el trabajo forzoso abarca actividades realizadas bajo coerción, amenazas, engaño o abuso de condición de vulnerabilidad.

Cabe destacar que en el informe de 2024 del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos identificó 204 bienes producidos con trabajo infantil o forzoso en 82 países. En el caso de México, el estudio de 2024 mantiene en la mira a productos agrícolas como la caña de azúcar, el jitomate, el café, el chile, el pepino, la cebolla y el melón.

Asimismo, las cifras del reporte señalan que el gobierno mexicano cuenta con 660 inspectores federales del trabajo, número distante del parámetro de 4,035 inspectores para la cobertura de la población laboral.

Este panorama adquiere relevancia central en las rondas de negociación y revisión entre México y Estados Unidos en el marco del T-MEC, donde la verificación laboral en los centros de trabajo y cadenas de valor influye en los acuerdos bilaterales y disputas comerciales.

En este contexto, De la Vega sostuvo que "la competitividad internacional ya no depende únicamente del costo de la mano de obra. Hoy las empresas deben demostrar que respetan los derechos humanos laborales en toda su cadena de suministro".

A la par del escrutinio en las mesas de diálogo bilateral, la entrada en vigor del T-MEC y la reforma laboral de 2019 impulsaron a las multinacionales a aplicar procesos de debida diligencia según los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las Guías de la OCDE para identificar riesgos en sus proveedores.

Respecto a las medidas de fiscalización en el país y su impacto en las exigencias del tratado, el abogado afirmó que "la inspección laboral es indispensable, pero por sí sola no resolverá el problema. Es necesario fortalecer las políticas de educación, protección social, combate a la pobreza y desarrollo económico para atender las causas que originan estas prácticas".

El cumplimiento de los estándares en las cadenas productivas, dijo, constituye un pilar en las negociaciones bilaterales de comercio e inversión. Sobre el impacto de estas acciones en el posicionamiento del país frente a sus socios comerciales, De la Vega concluyó que "erradicar el trabajo infantil no sólo representa una obligación jurídica y ética; también es una condición indispensable para romper los ciclos de pobreza y fortalecer la competitividad de México en el comercio global".