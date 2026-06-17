Irán tendrá jugoso fondo de reconstrucción

Dubái. Dentro del acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán se esboza un fondo privado de 300,000 millones de dólares destinado a impulsar la inversión en Irán, y ya se ha comprometido más de la mitad de esa suma, informó a Reuters una fuente con conocimiento directo del acuerdo.

El fondo está pensado para ofrecer a ambas partes un incentivo económico que les anime a cerrar un acuerdo definitivo, según la fuente, que habló bajo condición de anonimato ya que el plan aún no se ha anunciado, mientras Washington y Teherán se preparan para firmar el acuerdo este viernes.

Funcionarios estadounidenses e iraníes anunciaron el domingo que habían acordado un marco para poner fin a su guerra, que comenzó cuando las fuerzas estadounidenses e israelíes atacaron Irán el 28 de febrero, levantar el bloqueo estadounidense sobre Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta clave de suministro de petróleo y gas.

El nuevo fondo es un vehículo de inversión privada, no un programa de reconstrucción ni de reparaciones, y no incluirá fondos públicos ni subvenciones, señaló la fuente, añadiendo que empresas con sede en Estados Unidos, los Estados árabes del Golfo, Asia, Sudamérica y África han acordado comprometerse a aportar financiación.

Las inversiones prometidas abarcan los sectores de la energía, la logística, la industria manufacturera y el transporte.

Una fuente iraní de alto rango declaró a Reuters que Teherán había solicitado inicialmente 400,000 millones de dólares a Estados Unidos como compensación por los daños de guerra, pero que Washington había respondido que no los proporcionaría.

Fue entonces cuando surgió la idea del fondo, que se denominará “Fondo de Reconstrucción y Desarrollo”.

Préstamos

El mecanismo prevé que los países de la región contribuyan de diversas formas, según la fuente iraní. Entre ellas se incluyen la obtención de préstamos, el establecimiento de líneas de crédito o la financiación directa de la reconstrucción de los lugares dañados durante la guerra, incluidas instalaciones como el complejo siderúrgico de Mobarakeh, refinerías, aeropuertos y, en términos más generales, las infraestructuras afectadas por el conflicto.

La fuente mencionó empresas de Corea del Sur, Japón, Singapur, Malasia y Estados Unidos entre las que se habían comprometido, entre otras.

La fuente no quiso precisar cómo se administrará el fondo ni quién lo hará, señalando que aún quedan por concretarse detalles clave.