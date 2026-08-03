Tiendas 3B sólo cobrará en efectivo o CoDi: ¿Cuánto te cuesta pagar con tarjeta en los comercios?

La cadena Tiendas 3B desató una conversación tras colocar anuncios en sus sucursales donde afirmaba que aceptar tarjetas bancarias "es caro". Para mantener sus precios bajos, la tienda anunció que solo aceptaría efectivo o transferencias mediante CoDi.

Esta medida reabrió un debate para millones de mexicanos: ¿por qué los comercios cobran comisiones por pagar con tarjeta y qué tan legal es esta práctica?¿Es legal que un negocio te cobre comisión por pagar con tarjeta?

Aunque la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) prohíbe explícitamente que los establecimientos apliquen cargos extra por usar medios de pago electrónicos, en la práctica es muy común escuchar la frase: "Se le cobra un 5% adicional si paga con tarjeta".

Jorge Malanco, director de Continuidad Operativa en el Sistema de Transferencias y Pagos (STP), explica:

En el deber ser, el usuario realiza una compra, paga con tarjeta de crédito o débito y esa transacción no debe tener ningún costo asociado para él".

Por qué los comercios trasfieren la comisión al cliente

El verdadero problema surge en las comisiones que los bancos y plataformas cobran a los comercios:

Comisión por terminal: Los establecimientos pagan entre 2.5% y 6.5% por cada operación realizada con tarjeta.

Impacto en Pymes: Las Pequeñas y Medianas Empresas (que representan 80% de la economía en México) ven reducidos sus márgenes de ganancia con este cobro.

Para no absorber esta pérdida, muchos negocios optan por trasladar la tasa al consumidor final o establecer precios diferenciados según la forma de pago (efectivo vs. tarjeta), ignorando las regulaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las barreras de la inclusión digital en México

Para Samantha Beltrán, especialista en cumplimiento regulatorio y riesgos, el sistema de pagos mexicano enfrenta un gran reto. Aunque avanza rápidamente, los altos costos de aceptación frenan el progreso:

Predominio del efectivo: Más del 60% de las transacciones en el país aún se realizan con dinero físico.

Desincentivo comercial: Para las tienditas o pequeños comercios, mantener una Terminal Punto de Venta (TPV) reduce drásticamente su rentabilidad, lo que limita el acceso a medios digitales a millones de usuarios.

Para las tienditas o pequeños comercios, mantener una Terminal Punto de Venta (TPV) reduce drásticamente su rentabilidad, lo que limita el acceso a medios digitales a millones de usuarios. Desincentivo comercial: Para las tienditas o pequeños comercios, mantener una Terminal Punto de Venta (TPV) reduce drásticamente su rentabilidad, lo que limita el acceso a medios digitales a millones de usuarios.

¿Qué hacer si te quieren cobrar comisión por pagar con tarjeta?

Como consumidor tienes el poder de decidir dónde gastar tu dinero. Si te enfrentas a un cobro indebido o un precio alterado por pagar con tarjeta, la Condusef recomienda seguir estos pasos:

1. Cancela la compra

Tienes el derecho de retractarte y buscar un establecimiento transparente.

2. Reporta con el banco emisor de la terminal:

La mayoría de los contratos entre bancos y negocios prohíben transferir la tasa al cliente. Si lo reportas, el banco puede retirarle la TPV al comercio.

3. Presenta una denuncia formal:

Condusef: Asesoría al 800 999 8080.

Asesoría al 800 999 8080. Profeco: Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722 (CDMX) o 800 468 8722 (resto del país).

¿Tienes alguna duda? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx