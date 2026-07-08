Semiconductores respiran ante la volatilidad del mercado

Las acciones de empresas de semiconductores mostraron resiliencia y registraron un fuerte incremento en la jornada de este miércoles en Wall Street.

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la cancelación del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra con Irán reactivaron la aversión al riesgo y elevaron las preocupaciones por inflación y suministro energético, presionando tanto a la renta variable como al mercado de bonos, pero el sector de semiconductores resistió.

El Philadelphia Semiconductor Index (SOX), que replica el comportamiento de las 30 empresas más grandes de Estados Unidos dedicadas al diseño, distribución y fabricación de semiconductores, avanzó 2.23% a 12,575 puntos.

Los títulos de SanDisk, fabricante de dispositivos de almacenamiento de memoria flash, escalaron 6.90% y se vendieron en 1,729.25 dólares.

En segundo lugar, los papeles de Broadcom, productora de semiconductores y software de infraestructura, subieron 4.83% a 388.67 dólares, seguido por NVIDIA, productora de semiconductores y de Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) de alto rendimiento, con 4.83% a 204.14 dólares.

Las acciones de Broadcom, que suministra una amplia gama de semiconductores, escaló 4.83% a 388.67 dóalres, las de Applied Materials, proveedor de maquinaria y servicios para fabricar chips, escalaron 2.89% a 570.54 dólares, las de Texas Instruments, fabricante de semiconductores analógicos, subieron 2.72% a 301.29 dólares y KLA, gestora de rendimiento para la industria de los semiconductores, con 2.18% a 221.18 dólares.

Otras empresas relacionadas con el sector de semiconductores que también subieron fueron Lam Research (+2.12%), Qualcomm (+1.94%), Analog Devices (+1.68%), Micron (+1.11%) y AMD (+0.27%).

Expertos de Actinver aseguraron que las firmas asociadas a los semiconductores “mostraron un mejor desempeño, apoyados por NVIDIA, después de reportes de que China permitiría a compañías como Alibaba, ByteDance y DeepSeek comprar una cantidad limitada de chips H200 para entrenamiento de inteligencia artificial”.

Detallaron que en el caso de Broadcom, “firmó un acuerdo ampliado con Apple, el cual superaría los 30,000 millones de dólares e incluiría la fabricación de más de 15,000 millones de chips en Estados Unidos. Apple también invertirá 1,500 millones de dólares en la planta de Broadcom en Fort Collins, Colorado, como parte de su compromiso de inversión de 600,000 millones de dólares. Las acciones de Broadcom subieron hasta 5%, mientras la alianza refuerza su papel como proveedor clave de Apple”.

Racha bajista

Los papeles de las empresas de chips presentan una tendencia bajista desde el 22 de junio, lastrados por una rotación de capital y toma de beneficios tras máximos históricos, el temor a que el enorme gasto en infraestructura de Inteligencia Artificial (IA) no sea sostenible, y el impacto de tasas de interés.

El Philadelphia Semiconductor Index (SOX) retrocede 14.23% desde ese día.

Las empresas más representativas del sector también caen como Intel (-21.78%), Micron Technology (-21.66%), Applied Materials (-13.38%), Texas Instruments (-9.32%) y Taiwan Semiconductor (-6.56%). También AMD (-6.2%), Amphenol (-4.38%), NVIDIA (-2.17%) y Broadcom (-0.88%).

Wall Street cierra mixto

Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos el miércoles, después de que Trump dijo que el acuerdo provisional para poner fin a la guerra con Irán había “terminado”.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.09% a 52,348.39 puntos, mientras que el S&P 500 cedió 0.28% a 7,482.71 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.20% a 25,870.65 enteros.

Trump dijo durante la cumbre de la OTAN que no tiene interés en seguir negociando con Irán. Para agravar aún más las tensiones, advirtió que es probable que haya nuevos ataques.

Estas palabras marcaron el último giro en un conflicto en el que la retórica de Washington y Teherán ha oscilado entre la escalada militar y la diplomacia.

Los inversionistas se han visto desconcertados en varias ocasiones por falsas esperanzas: cuando surgían las expectativas de un acuerdo de paz duradero, estas se desvanecían.

“La pregunta del millón de dólares es si esto supone un colapso total de las negociaciones y una vuelta a las hostilidades, o simplemente un revés temporal”, afirmó Matthew Ryan, responsable de Estrategia de Mercado de Ebury. (Con información de agencias)