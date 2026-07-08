Alza del crudo impacta acciones de aerolíneas

Las acciones de las aerolíneas que cotizan en diferentes bolsas del mundo cayeron en la jornada de este miércoles, por un repunte en los precios del petróleo, provocado por la escalada del conflicto geopolítico en el Estrecho de Ormuz.

El encarecimiento de la energía genera un impacto negativo directo en este sector al elevar sustancialmente sus costos operativos de la turbosina.

El U.S. Global Jets ETF, un fondo que cotiza en Nueva York diseñado para seguir el desempeño global del sector de la aviación, registró un descenso de 2.23% en 31.79 unidades, su segunda sesión al hilo con pérdidas y acumula una baja de 4.65 por ciento.

El índice apunta un alza de 11.73% desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los papeles de Controladora Vuela Compañía de Aviación (Volaris) retrocedieron 6.69% a 14.79 pesos por unidad y los de Grupo Aeroméxico perdieron 3.74% a 29.07 pesos.

En Wall Street, los papeles de American Airlines cayeron 4.07% a 16.50 dólares, seguido por Alaska Air con una baja de 3.18% a 47.53%, muy de cerca por Boeing (-2.96%) a 224.83 dólares y los de JetBlue Airways, aerolínea estadounidense de bajo costo con sede en Nueva York, que bajaron 2.35% a 5.59 dólares.

Las acciones de United Airlines, una de las aerolíneas más grandes del mundo, perdieron 1.63% a 126.22 dólares, las de Southwest Airlines (-1.54% )a 48.46 dólares y Delta Air Lines (-1.51%) a 87.29 dólares.

En Europa, los títulos que más retrocedieron fueron de la francesa Air France -(6.55%), las de la alemana Lufthansa (-6.51%), las británicas IAG (propietaria de Iberia y British Airways) (-4.75%) y las de Easy Jet (-1.10%). En Irlanda, Ryanair (-2.59%) y la japonesa Japan Airlines (-1.71) en Tokio.

La declaración del presidente Donald Trump de que el alto al fuego con Irán ha terminado ha llevado a los operadores del mercado a apostar por ganancias en el petróleo crudo y pérdidas en las acciones de las aerolíneas.

Mayores tensiones

Expertos de GBM Research consideraron que la jornada negativa se da después de una sesión previa negativa marcada por el recrudecimiento de las tensiones en el Estrecho de Ormuz, en medio de los comentarios del presidente Donald Trump, quien aseguró que la tregua con Irán podría haber llegado a su fin.

“Tras un nuevo repunte en las tensiones geopolíticas, después de que el presidente estadounidense afirmó que la tregua con Irán había terminado y advirtió sobre la posible renovación de ataques, mientras autoridades iraníes aseguran una respuesta en dicho caso”, escribieron.

Afirmaron que la noticia impulsó los precios del petróleo ante el riesgo de interrupciones en la oferta, presionando a las acciones de las aerolíneas por la expectativa de mayores costos de la turbosina.

El combustible representa entre el 25 y el 35% de los gastos totales de una aerolínea. Cualquier pico en el precio del barril contrae los márgenes de ganancia estimados de forma inmediata.

Con el aumento en la cotización del crudo, se incrementa simultáneamente el riesgo operativo y altera las rutas aéreas tradicionales hacia Asia.

“Lo que estamos viendo es nuevamente un tema de cierta aversión al riesgo”, afirmó Carlos Hernández, director de la consultoría Vardez Capital.

Los precios del crudo subían a máximos de dos semanas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había “terminado” el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán, reavivando temores sobre el suministro. (Con información de agencias)