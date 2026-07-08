Bolsas mexicanas bajaron por tensiones en Medio Oriente

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas marginales la sesión de media semana. Los índices locales cayeron por segundo día seguido, en un mercado que reaccionó a comentarios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra con Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 0.10% a 66,609.64 puntos, mientras que el índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), cedió 0.10% a 1,341.02 puntos.

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de las acciones de la aerolínea Volaris, con -6.62% a 14.80 pesos, golpeadas por el alza del petróleo que opacó su sólido reporte sobre el tráfico de pasajeros del mes pasado.

Para Laura Torres, directora de Inversiones en IMB Capital Quants, el comportamiento de la Bolsa mexicana el miércoles “es una respuesta al choque entre la resiliencia de empresas con fuertes fundamentales y un entorno externo que penaliza los activos emergentes ante el nerviosismo geopolítico. La incertidumbre sobre la inflación y el impacto potencial de conflictos regionales sugieren que, en las próximas jornadas, la volatilidad será el denominador común”.

Agregó que “será muy importante observar si el mercado logra diferenciar entre el ruido macroeconómico y la solidez operativa de las firmas mexicanas; sin embargo, mientras persista el ambiente de aversión global al riesgo, es probable que veamos una consolidación o ajustes tácticos en los índices, manteniendo a los inversionistas en un modo defensivo hasta obtener mayor claridad sobre la dirección de las tasas y los datos inflacionarios”.

Los inversionistas incorporaron que el empleo privado con seguridad social en México mostró en junio su segundo mejor resultado avance en lo que va del año, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El dato de junio compensó la pérdida de puestos de mayo y llevó a que el segundo trimestre cerrara en sentido positivo, sumándose al bajo nivel de la tasa de desempleo general como un indicador favorable de desempeño económico.

Para analistas de Monex Casa de Bolsa, “la incertidumbre asociada a la revisión del T-MEC es un elemento relevante para los inversionistas, particularmente por sus posibles implicaciones sobre comercio, inversión y cadenas productivas”.

Expertos anticiparon que la incertidumbre podría extenderse al menos hasta 2028, limitando la demanda por activos locales y frenando decisiones de inversión en sectores vinculados a las cadenas productivas norteamericanas. (Con información de José Antonio Rivera)