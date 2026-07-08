Petróleo se dispara al romperse la tregua entre EU e Irán

Los precios del petróleo cerraron con una subida de casi el 5% el miércoles después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con nuevos ataques contra Irán, lo que generó preocupación de que la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente pudiera detener el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent subieron 3.86 dólares, o 5.2%, para cerrar en 78.02 dólares el barril, el nivel más alto desde el 19 de junio. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos subió 3.18 dólares, o 4.51%, hasta los 73.62 dólares, el nivel más alto desde el 22 de junio.

Por su parte, la mezcla mexicana de exportación cerró en 68.64 dólares por barril, un alza de 5.55% o 3.61 dólares.

Trump,afirmó que el acuerdo provisional firmado en junio para poner fin a la guerra con Irán había “terminado” y que era probable que Estados Unidos lanzara nuevos ataques tras los ataques iraníes contra bases estadounidenses en el Golfo y petroleros en el Estrecho de Ormuz.

Posteriormente, Trump descartó la reanudación de una guerra a gran escala con Irán, lo que provocó que los precios de referencia del petróleo bajaran desde las mayores ganancias de la sesión, cercanas al 9 por ciento.

Sin embargo, el último recrudecimiento de las tensiones probablemente ha puesto un límite al número de buques dispuestos a cruzar el Estrecho de Ormuz, según indicaron analistas de RBC Capital Markets en una nota.

Una quinta parte del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Teherán.

Desde entonces, Irán ha mantenido un control férreo sobre el tránsito marítimo por esta concurrida vía, lo que ha obligado a otros productores de petróleo de Medio Oriente a reducir su producción en millones de barriles debido a su incapacidad para exportar al mismo ritmo que antes.

“Fundamentalmente, los acontecimientos de los últimos días debilitan significativamente cualquier confianza en que la actual tregua de 60 días pueda convertirse en un acuerdo de paz permanente”, dijo Jorge León, jefe de Análisis Geopolítico de la consultora Rystad Energy.

Los futuros estadounidenses de diésel con contenido ultrabajo de azufre se dispararon más del 14% en las operaciones intradía después de que Rusia impusiera el miércoles una prohibición a las exportaciones de diésel como parte de una serie de medidas para apoyar el mercado interno de combustibles, luego de que los ataques sistemáticos con drones ucranianos contra refinerías de petróleo provocaran escasez de gasolina y aumentos repentinos de precios.

Drones ucranianos atacaron tres refinerías de petróleo rusas , buques cisterna rusos en el mar de Azov y estaciones de bombeo de oleoductos, según informaron el miércoles funcionarios ucranianos y rusos, en una importante noche de ataques que se extendieron desde la frontera ucraniana hasta los montes Urales.

Según datos de LSEG que se remontan a 2001, ese repunte en el precio del diésel impulsó el margen de refinación 3-2-1 de Estados Unidos, un indicador clave para los márgenes de beneficio de la refinación, a un máximo histórico.

Las reservas estadounidenses de combustibles destilados, que incluyen diésel y gasóleo para calefacción, cayeron en casi 5 millones de barriles la semana pasada debido a la fuerte demanda interna y a las elevadas exportaciones, según mostraron el miércoles los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Petroleras al alza

Las acciones de las petroleras que cotizan en Bolsa subieron el miércoles con el precio del petróleo.

La que más ganó fue la española Repsol (+5.13%), seguida de la británica BP (+3.46%), la noruega Equinor (+3.06%) y la brasileña estatal Petrobras (+2.79%).

También ganaron la saudí Aramco (+2.60%), la británica Shell (+2.49%) y la francesa TotalEnergies (+2.32%).

Las petroleras que cayeron en Bolsa fueron la estadounidense Exxon Mobil (-0.52%) y la colombiana Ecopetrol (-0.21%).

El petrolero Yasa Polaris, fletado por Chevron, utilizado para los envíos del Consorcio del Oleoducto del Caspio, fue alcanzado por un dron frente a la costa rusa del Mar Negro, según informó el miércoles la empresa gestora del buque, en un momento en que Kiev intensifica sus ataques contra objetivos energéticos rusos.

Según el ejército ucraniano, drones ucranianos han atacado en los últimos días una docena de buques cisterna de la “flota en la sombra” rusa que estaban suministrando combustible a Crimea, territorio anexionado por Rusia.

Yasa Tanker, la empresa gestora, declaró que el buque, sin carga, fue golpeado por un dron cerca de la terminal marítima CPC el 7 de julio mientras se encontraba a la deriva en alta mar.

Chevron declaró estar al tanto de un incidente con un buque que se dirigía a las instalaciones de CPC cerca del puerto ruso de Novorossiysk, en el Mar Negro, y que la tripulación se encontraba a salvo.