Apple afianza alianza con Broadcom

Apple, uno de los mayores fabricantes de hardware y software del mundo, dijo que su acuerdo de proveeduría de componentes de silicio personalizados y tecnologías de conectividad inalámbrica de vanguardia con el fabricante estadounidense Broadcom tendrá un valor de más de 30,000 millones de dólares.

El acuerdo incluye la producción de más de 15,000 millones de chips fabricados en la planta de Broadcom en Fort Collins, Colorado, la cual recibirá una inversión de capital de 1,500 millones de dólares para ampliar su capacidad.

El acuerdo forma parte del compromiso de Apple de invertir 600,000 millones de dólares en Estados Unidos durante cuatro años, apoyando la fabricación, la creación de empleo y el desarrollo tecnológico en todo el país.

Nexu, una fintech mexicana especializada en financiamiento automotriz, obtuvo una línea de crédito por 2,500 millones de pesos de parte de HSBC México.

Los recursos serán utilizados para financiar más de 10,000 vehículos particulares en el país, lo que implicará incrementar 50% los más de 20,000 financiamientos automotrices que la compañía ha originado desde su fundación.

Actualmente, Nexu trabaja con más de 1,000 concesionarios de las principales marcas automotrices del país, donde más del 74% de los automóviles nuevos son adquiridos mediante algún esquema de crédito.

En el pasado, la empresa ha recibido el respaldo de inversionistas como Valor Capital, FinTech Collective, Endeavor Catalyst y Squareone, quienes invirtieron 20 millones de dólares en una ronda de capital serie B.

Waymo, una compañía de vehículos autónomos que forma parte del conglomerado tecnológico Alphabet, comenzará a desplegar su servicio de robotaxis en cuatro nuevas ciudades de Estados Unidos en las próximas semanas.

El servicio de conducción autónoma de Waymo estará disponible en San Diego, Las Vegas, Tampa y Denver, como parte de su proceso de expansión en Estados Unidos.

La flota de Waymo incluía unos 4,000 robotaxis equipados con los sistemas de conducción automatizada de quinta y sexta generación de la compañía, que operan en más de 10 ciudades estadounidenses.

La cadena mexicana Farmacias del Ahorro adoptó la tecnología Red Hat, un proveedor de soluciones open source, para fortalecer la disponibilidad de su inventario en tiempo real, optimizar recursos tecnológicos y garantizar una operación continua 24/7.

La compañía migró hacia una arquitectura de nube privada altamente escalable, estandarizando su operación sobre la tecnología de Red Hat OpenShift.

La modernización sienta las bases para la adopción de Inteligencia Artificial y automatización avanzada, para evolucionar hacia servicios más predictivos, optimizar procesos críticos y fortalecer la toma de decisiones, impulsando una nueva etapa de innovación en su operación digital.

HR Ratings ratificó la calificación de HR+1 para la porción circulante del Programa Dual de Chedraui.

La ratificación de la calificación del programa dual de corto plazo de Grupo Comercial Chedraui refleja la calificación corporativa de corto plazo de la Empresa, la cual se ratificó en HR+1 el 8 de julio.

HR Ratings fundamenta la calificación principalmente en la deuda neta negativa observada al cierre de 2024 y 2025, la cual se mantendrá durante el periodo proyectado (2026 a 2028), así como un crecimiento gradual en el Flujo Libre de Efectivo.

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